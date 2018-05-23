食不安心？　嘉義玉米爆基改汙染

農糧署查獲國產硬質玉米混摻著基改玉米。圖為硬質玉米果穗（農糧署提供）

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食安新爭議！嘉義朴子前年曾爆發進口基改玉米混充成國產貨事件，沒想到，農糧署今年檢測國產玉米時，又發現來自朴子的玉米含基改成分。農糧署強調，當地庫存的200公噸玉米已全數查扣，未流入市面，若種苗場提供基改種子給農民，將可罰100萬元。

農糧署表示，台灣每年進口硬質玉米近500萬公噸，國產自給率僅1.5％，仰賴進口易受國際價格波動影響，且國內需求量大，因此，農糧署積極輔導農會與農民生產硬質玉米，並以優惠價格向農民收購，投入玉米產品研發推廣，例如產銷履歷的玉米棒、玉米粒等。由於前年嘉義縣朴子市首度發生進口玉米混充國產的問題，農糧署自去年開始，針對國產硬質玉米進行檢測，確認是否含基因改造成分。

農糧署指出，今年度的國產硬質玉米檢測共有76件樣品，日前發現，其中1件樣品遭基改汙染，來源同樣為嘉義縣朴子市，該地庫存的硬質玉米200多公噸已全數扣留移動管制，未流入市面，目前已展開溯源追查，查明基改玉米來源。

農糧署副署長莊老達指出，目前台灣並未核准田間種植任何基改作物，假如追查到最後發現，有種苗場提供基改種子給農民種植，將違反《種苗法》，可處罰100萬元。另一方面，也因農糧署是以每公斤9元的價格收購國產玉米，從國外進口玉米的成本價則為每公斤7至8元，中間有價差可以牟利，也不排除是業者有欺騙行為，故意買進口來繳售給農糧署，但細節仍待釐清。

莊老達表示，進口到台灣玉米確實有部分屬於基改，甚至進口的黃豆也是，究竟基改作物對人體是否有影響，各界有正反兩方不同的意見，目前仍沒有明確的證據，因此難以論斷有沒有害。

(中時 )

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