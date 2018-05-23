安室15歲甜照曝光 巡演沖繩加場有望？

2018年05月23日 20:10 時報周刊 溫博鈞

安室奈美惠23日返鄉領獎。（取材自沖繩TIMES）

安室彩繪機往返沖繩與日本國內各處。（取材自網路）

宣布今年９月引退的日本流行樂天后安室奈美惠20日在台灣完成她亞洲巡迴演唱的最後一場演出，最後卻從台灣直奔沖繩，原來她跑回家鄉領「沖繩縣民榮譽獎」了。安室奈美惠語帶哽咽表示「能接受這樣充滿榮譽的獎，真的是太高興了。」

當地媒體《沖繩TIMES》為報導此事刊出式出道前15歲的她，穿著空手道服，在表演後台和同伴一起吃便當的歷史照片，照片中的安室奈美惠笑容甜美，和現在沒有兩樣。

由安室奈美惠爆發性的成功，闢開了當時日本流行樂壇的視野，後來的、「SPEED」「早安少女組。」，都帶有安室奈美惠歌舞型態的DNA，說她是這20幾年來流行樂壇的源流也不為過。

培養她的沖繩演藝學校也因她的成功在日本各地拓展，因此有了現在紅遍全球的「Perfume」、天才少女鞘師里保，而她身為沖繩藝人的成功典範，讓同為沖繩人的山田優、SPEED、乃至演唱劉若英〈後來〉原曲的「Kiroro」與名曲〈淚光閃閃〉的夏川里美一個個在演藝界中出頭，讓「沖繩藝人」成為耀眼品牌。

被媒體問到引退之前的幾個月有無計畫？她語帶玄機地說「到9月16日引退前的這一段時間的工作，我會投入最大努力完成。」

日媒猜測，安室奈美惠在家鄉沖繩加開演唱會的可能性不小，日前日本航空將她穿著空姐服裝模樣彩繪機身，班機在日本國內線從各地往返沖繩，被視為是沖繩加場的預告，但官方至今從未發佈相關消息。

(時報周刊)