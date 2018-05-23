台南進入ㄧ階限水 南市府籲市民加強節約用水

2018年05月23日 20:15 中時 曹婷婷

台南水情持續不佳，日前鋒面亦未為南部地區帶來明顯降雨，旱象未見舒緩；經濟部水利署23日召開旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第13次工作會議，決議台南水情燈號24日起由綠燈調整為黃燈，進入ㄧ階限水，水公司將於每日夜間11時至隔日凌晨6時實施減壓供水，以達節水成效，代理市長李孟諺籲請市民共體時艱，加強節約用水。

台南各主要水庫集水區降雨量由去年8月迄今僅為歷年平均5成，水情燈號亦從去年10月1日起由藍燈轉為水情稍緊的綠燈，目前曾文-烏山頭水庫水量剩4517萬噸，曾文水庫蓄水率約僅6.4%，南化水庫水量剩餘2603萬噸。

依中央氣象局天氣展望分析，5月底雖會有鋒面快速通過，但預估降雨有限，6月雨量正常偏少，7、8月雨量尚不明朗，經濟部水利署決議明天起進入ㄧ階限水，水公司將於每日夜間11時至隔日凌晨6時實施減壓供水，以穩定未來持續供水能力。

水利會已擬定最節約供灌方案，配合現地降雨撙節用水，以5月底水庫蓄水量不低於嚴重下限進行控管供灌水量，以延長水庫供水期程，確保5月底前預留2個月民生及產業用水為目標。

台南市因應這波旱象，也已及早啟動抗旱應變機制，包括機關學校節水、各局處業務節水、抗旱井整備及開放水資源回收中心回收水取用次級用水，中央及地方已經針對本次旱象預為準備。

(中時 )