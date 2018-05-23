張庭瑚揪大鶴唱原聲帶狂NG 洪言翔當抖音舞小老師

2018年05月23日 20:15 中時 徐桐炘

插曲名〈膽小的我〉恰好配上片中驚悚橋段，但輕快節奏和喜劇氛圍也相當適合。（良人行提供）

《切小金家的旅館》電影插曲〈膽小的我〉找來男主角張庭瑚、洪言翔、林鶴軒配唱，三人首度獻出電影歌曲配唱處女秀，唯獨洪言翔具有歌手身份，進錄音室如家常便飯非常自在，但張庭瑚、林鶴軒卻是抖在心裡緊張到不行，原本對自己歌聲算有信心的張庭瑚說：「上了兩堂歌唱課後，才發現自己是井底之蛙。」

3人還在MV中小試身手跳出抖音的手勢舞，張庭瑚正式拍攝時，因自己要求甚高不斷重來，錄到最後大喊：「我真的拼命去做了！」具有舞蹈底子的洪言翔說：「一開始覺得動作蠻簡單，但認真學起來還是有點難度，另外有一個版本是和庭瑚、大鶴一起連動的動作，我自己先是練習了差不多兩小時。」

而林鶴軒不但覺得唱歌難，邊跳舞邊耍帥更難，一直重唱時，原本大家都還能笑笑等待，隨著時間過去，他說：「大家到最後都笑不出來，我很怕會被錄音師打！」他只能帶著「拚命去做，一定有好事發生」的信念去做，還要求上訴重錄跳舞，最後連手勢舞小老師洪言翔都忍不住問他：「跟剛剛的版本有差嗎？」笑倒現場工作人員。

歌曲於今晚在官方臉書公開，3人另外合拍一支完整版30秒抖音舞影片及個人版15秒影片，已於22晚間上傳至抖音Tik Tok ，供粉絲下載搭配自拍影片上傳。《切小金家的旅館》於7/6至7/8舉辦搶先口碑場，同月12日全台上映。

(中時 )