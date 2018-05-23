爆紅臺南水道成賞荷新秘境 6月全面盛開

沒看過臺南水道櫻花美景沒關係，繼櫻花盛開後，園區荷花池近期悄悄含苞待放，吸引民眾捕捉荷花迎風搖曳的美景。（台南市文化局提供）

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的國定古蹟原臺南水道－淨水池區成為賞荷新秘境。（台南水市文化局提供）

今年過年期間竄起成為賞櫻爆紅景點的國定古蹟原臺南水道－淨水池區，繼櫻花盛開後，園區荷花池近期悄悄含苞待放，吸引民眾捕捉荷花迎風搖曳的美景。台南市文化局表示，荷花池位於臺南水道淨水池區入口處，花期預計可至11月，目前花況約3成，預計6月初全面盛開。

位於台南市山上區的國定古蹟原臺南水道，興建於1912年，全區包含「水源地區」與「淨水池區」，市府獲台水公司捐贈古蹟後，著眼長遠整體營運規畫，先斥資逾3000萬元進行「淨水池區」景觀修復工程，目前已正式對外開放參觀。

包含工業遺產的「水源地區」則結合緊鄰的山上苗圃，全區已規畫為「山上花園水道博物館」，預計年底完工試營運。

臺南水道淨水池區因擁有仿若歐式碉堡的淨水池建築、蝙蝠及野鳥生態等，近來已成為不少部落客、網紅拍照的熱門景點。其中，臺灣葉鼻蝠更是台灣特有種，在淨水池室修復前即棲息在此，為保育蝙蝠繁衍環境，市府於古蹟修復後，只在每年繁殖期過後約莫11、12月到隔年3月才「期間限定」開放入內參觀，吸引愛好生態的民眾近距離瞭解蝙蝠習性。

為提供民眾更優質的參觀環境，文化局除細心維護園區環境品質，目前也已印製簡介並播放導覽影片，並設有販賣部提供飲品、紀念品等服務。未來，俟「山上花園水道博物館」完工營運後，將提供更完整遊憩服務量能。

(中時 )

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