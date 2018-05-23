毒品防制會報 賴揆肯定「新世代反毒策略行動綱領」成效

2018年05月23日 21:44 中時 張理國

行政院今天召開「行政院毒品防制會報第25次會議」，針對「『新世代反毒策略行動綱領』一週年執行成果、檢討與未來策進作為」，賴院長肯定檢、警、調、憲、海巡及關務六大緝毒體系及法務部、衛福部與教育部等相關部會的共同努力，不僅毒品查緝力道較以往明顯加強，「新世代反毒策略行動綱領」也有初步成果。

賴揆在毒品防制會報會中，要求台灣高等法院檢察署檢察長王添盛持續指揮統合六大緝毒體系，加強掃毒工作，尤其是組織幫派及跨國販毒組織的溯源打擊；針對社區、偏鄉、校園、職場及軍中販毒網絡的情資掌握與掃盪也應加強。另請警政署督導各地方政府警察局，依地區實際狀況，建立完善的反毒網絡、掌握犯罪地點，以精準了解毒品犯罪情資，阻斷販毒行銷網絡。

賴揆表示，希望各部會將降低新生毒癮者人口作為反毒工作首要目標。以教育部為例，務必周知各級學校教職人員，以此目標努力，落實校園反毒工作。另為有效防止學生好奇使用新興毒品，教育部應督促地方政府教育局處，要求各級學校校長保護學生免於遭受毒害，同時深入了解學生施用毒品原因，並結合地方政府相關局處力量，從改善學生易染毒品與接觸毒品的環境著手，建立學校反毒網絡，做好預防及通報工作，提升校園反毒成效。

針對「找出青少年易染毒之環境」部分，賴揆進一步表示，政府緝毒方案除「向上溯源」查緝製毒、販毒及運毒者並找到組織犯罪外，也必須往下關心社區，避免毒品在社區造成危害，因此必須找出青少年易染毒之環境，並研擬具體方案，以利加速執行。另外，內政部也應協助，通聯各縣市政府警察局，確實掌握這類環境、加強巡邏。校園緝毒方面，請教育部站在第一線，做好政策宣導，並建立通報系統，找出受毒品影響的孩子並給予協助。

賴揆指出，「毒品防制基金」將於明（108）年1月1日正式上路，後續尚待提報各項計畫與基金預算審議，請主計總處協助儘速完成預算編列事宜，法務部及基金各計畫主管機關按規劃期程推動，以符合社會之期待。

(中時 )