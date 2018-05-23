丹尼爾克雷格再與龐德女郎合作 特地降價演出

本片由隔代「龐德」丹尼爾克雷格（左）與「龐德女郎」荷莉貝瑞（右）領銜主演。（采昌提供）

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「全球最性感大叔」丹尼爾克雷格（Daniel Craig）因演出《007》系列電影，成為家喻戶曉的一線男星，根據《綜藝》雜誌調查，丹尼爾以第25部「007」電影的2500萬美元片酬，登上「好萊塢新片片酬排行榜」冠軍，成為當今全球片酬最高的明星，而身價如此高的丹尼爾，竟為了參與奧斯卡提名女導演的新片《暴動之城》甘願降價演出。

丹尼爾在片中飾演一位全心保護孩子的廢柴大叔，並展現出他從影以來最暖心的演出。值得一提的是，和他搭檔的女主角，則找來曾在《007誰與爭鋒》飾演「龐德女郎」的奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）擔綱。雖然當時和她共演的是前代「007」皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan），但《暴動之城》也意外促成隔代「龐德」與「龐德女郎」的全新合作。

本片以1992年震驚全球的「洛杉磯暴動」作為故事背景，丹尼爾在片中飾演一位脾氣火爆的廢柴大叔，與飾演鄰居的荷莉貝瑞互看不順眼，但在暴動期間為幫助她保護孩子們，與荷莉貝瑞培養出動人牽絆。丹尼爾層次豐富的演出，讓人見識到他鐵漢柔情的一面，也難怪曾與他共演的男星查寧塔圖（Channing Tatum）也大讚：「丹尼爾克雷格真的太讚了！他不只是007龐德，他可以讓任何角色成真！」該片6月1日上映。

(中時 )

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