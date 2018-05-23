HTC U12＋單手操控更人性 特推五月天特別版引搶購潮

2018年05月23日 21:06 中時 石欣蒨

HTC U12＋的全新紅色及透視藍新色，紅色會在不同燈光下會隱約帶出金、橘色，透視藍則一改上代的設計，設計更具科技感。（石欣蒨攝）

今（23日）HTC正式宣布推出U12+旗艦新機，此次以「有史以來屏占比最高、挑戰性最大」為賣點，不僅鏡頭DxOMark有高達103分，更加入了多項單手應用體驗等技術，不過此次對五月天迷來說將會更吸引，因為此次即將推出《HTC U12+五月天限量版手機》，雖然7月才開始預購，但相信五迷的熱情將會快速把限量手機消化掉。

HTC U12+此次延續了其擅長的Edge Sense體驗，全新增增了數位感壓性按鈕，輕敲手機側旁2下，即能變成單手操作模式，更可自動分辨左右手，而且該按鍵及Squeeze的按壓手機旁功能也能自行設定，人性化的設計可讓使用者與手機進行更輕鬆的體驗。

另外U12+還主打旗艦級雙主鏡頭和雙前置鏡頭，其相機更獲得相機拍照評測權威DxOMark 103分的高評價，HTC也自豪的說「U12＋是業界中表現最棒的雙鏡頭手機。」，另外更提升了其拍影片的體驗，除了畫面以外，也作聲音上的升級，其聽覺焦點功能就在拍片時聚焦並放大聲音，就是要給使用者如荷里活的拍片體驗。

至於外型方面則延續上代的3D玻璃設計，但這次卻進化成以冷雕技術打造的水漾玻璃設計，而且今年再推透視藍新色，有別上代的透視黑色，透視中不再看見那像發熱圈或NFC的線圈，此次的透視設計更具科技感，至於《HTC U12+五月天限量版手機》則是在機背印有獨家LOGO，不過特別的是手機還內建了獨家桌面之餘，更有五月天鬧鐘鈴聲，讓五迷每天聽著五月天的聲音起床。

HTC U12+共推出透視藍、黑、紅 3色，6GB RAM / 64GB ROM為2萬3900元、6GB RAM / 128GB ROM為2萬4900元，而6G/128G 紅、黑版本將與中華電信獨家合作，至於6GB RAM / 128GB ROM透視藍版本，只在HTC專賣店與網路商店販售，即日起指定通路開放預購；《HTC U12+五月天限量版手機》則將於7月初開放預購。

(中時 )