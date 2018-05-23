Nicolas Ghesquiere將續任LV女裝創意總監

LOUIS VUITTON女裝創意總監Nicolas Ghesquiere將與品牌續約。（LV提供）

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時尚圈近來人事異動不斷，法國精品龍頭LVMH集團下眾品牌，更讓創意總監大職換人做做看，反倒是執掌旗下LOUIS VUITTON（簡稱LV）女裝系列之設計師Nicolas Ghesquiere，為他自己贏得一只漂亮的續約合同。

在今由LV官方發布的新聞稿中指出：「在Nicolas Ghesquiere的創意指導下，LOUIS VUITTON的女裝與皮具業務實現了前所未有的巨大增長，並在精彩紛呈的時裝秀中，展現出煥然一新的品牌形象。」品牌母集團主席兼首席執行官Bernard Arnault也表示：「能夠在LOUIS VUITTON女裝旅程中繼續與Nicolas合作，我感到十分高興。他為LOUIS VUITTON女性帶來了富有現代感的時尚魅力，從而實現了巨大的商業成功。」

2013年自前任設計師Marc Jacobs手中接下大位的Nicolas，用其帶有高訂細節的時裝和兼顧前衛與傳統的配件，為品牌添入較為摩登的女性視野，更一舉令母集團在近期由Deloitte公司公布的奢侈品力量排行中，再度蟬聯頭號奢侈品公司的名號。他所打造的Petite Malle包款，也成為品牌近年來的熱銷代表之一。

Nicolas Ghesquiere坦言：「5年前，我來到LOUIS VUITTON，如今，我對新的征程充滿期待。在令人心醉的深厚傳統與永不止步的創新追求之間掌控平衡，是我的核心任務，也是LOUIS VUITTON長久以來的發展核心。我們將在近幾年的工作基礎上進一步探索業已成形的個性風格。」而此一加強兩方黏著度的舉動，亦令設計師一度瘋傳的出走傳聞不攻自滅。

(中時 )

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