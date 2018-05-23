延宕十年 中科四期開發計劃環評終於過關

2018年05月23日 21:00 中時 廖德修

環保署今（23日）舉行環評大會，並通過中科四期（二林園區）開發計劃第二階段環評審查，這件開發案已延宕十年之久，環評通過後科技部代表都鬆了口氣！開發單位中科管理局表示，已核定10多家廠商在環評程序完備即可進駐，預計提供2.5萬個工作機會。

環評大會審查此案約3小時，數十位彰化地方人士特別北上關切，包括縣長魏明谷與立委王惠美、洪宗熠先後在環評會發言，請求環評委員支持開發案。魏明谷說，案子延宕10年，環團的訴求都聽到了，也做了適當回應。彰化縣是台灣本島面積最小的縣，卻住了130餘萬人，能夠養活那麼多人口，工業功不可沒，希望此案儘速通過，有助於地方發展。

中科四期早在2009年即有條件通過環評案，但居民及環團不滿空汙、搶水等爭議而提起行政爭訟。後來經法院勸說後和解，再經過協議，決定進入更嚴格的二階環評。並於去年展開範疇界定會議，今年初則在第2次專案小組初審通過，接著送入環評大會審查於今晚過關。

中科局承諾的改善條件包括：引進精密機械為主的低用水、低排放產業，排除高耗能與耗水的晶片、TFT-LCD、LED晶粒製造業。需水量由每天16萬噸減至2萬噸，用電量從151萬KW降至38.9萬KW。廢水全部回收，加強使用再生水。空汙方面，PM2.5也從每年15.7噸降到8.4噸。

環團代表施月英、粘麗玉當場要求二林園區不得與農民爭水，中科代表承諾2020年起不再使用農業用水，如果當地的自來水改善系統提早完工，更可提前停止調用農水。

環評委員並要求中科，為了監測二林園區是否貫徹全回收零排放以及其他環境議題，關於監督小組的成員，2019年起民間團體及當地居民代表不得少於3分之1。另外，為了避免敬鵬大火案重演，也要求廠商需自主建置消防設施、配置足夠人力，以上要求中科均表示同意。

(中時 )