陸委會批陸霸凌 陸官媒：歪曲事實打悲情牌

2018年05月23日 21:46 旺報 陳君碩

世界衛生大會WHA未將涉台提案納入議程，陸委會22日稱，這讓國際社會認清陸方如何運用強勢霸凌、罔顧臺灣人民健康權益的惡劣行徑，並稱北京當局將絕對失去人心。大陸官媒《人民日報海外版》官網海外網23日刊載評論重砲反擊，批評這種靠歪曲基本事實欺騙民衆打悲情牌的手段，低估了臺灣民衆的判斷力，明明知道癥結在九二共識卻刻意迴避，也提及大陸讓台灣擁有登陸世衛組織網站的帳號，可及時獲得資訊，並沒有影響台灣民眾的健康權益。

海外網23日發表文章，批評民進黨當局在處理兩岸問題不脫這一行爲模式：自己做錯不反省，卻一味責怪對方。認為台灣當局需捫心自問，爲何臺灣2009年以來連續8年參加世衛，這兩年卻不行，誰才是通過政治操作令「現狀」生變的一方？

文章指，民進黨當局明明知道參加WHA路在何方，卻還要反其道而行；明明知道兩次被拒的癥結所在，卻刻意回避，對實情絕口不提，炒作大陸“政治打壓”，無非是想達到兩個政治目的。一是在國際上製造「一中一台」，爲推行「漸進台獨」張目；二是把在台灣慣用的政治操作手法移植到涉外領域，製造兩岸民衆對立，煽動敵意，在年底九合一選舉中騙取選票。

對於蔡政府批評大陸損害台灣民眾健康權益，該文強調，大陸方面嚴格區分「臺灣當局的所做所爲」與「臺灣民衆的健康權益」兩件事，並沒有因爲民進黨當局毀掉參與WHA基礎而中斷臺灣民衆有意義地享受衛生健康權益的渠道。

文章援引大陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉日前說過的話，指大陸方面高度重視臺灣同胞的健康福祉，爲維護這一權益，與世衛組織協商，就《國際衛生條例（2005）》適用於臺灣地區做出了相關安排。讓臺灣方面擁有登錄世界衛生組織事件資訊網站的賬號，可及時獲取世衛組織發佈的資訊並發佈臺灣相關資訊。支持臺灣醫學專家以適當身份參與世界衛生技術性活動。

文章認為民進黨當局時時政治挂帥，處處選票優先，已經把自己置於臺灣民衆利益福祉的對立面，「他們繼續以欺瞞手段剝奪臺灣民衆的知情權和本來完全可以獲得的利益，終將被看破手腳」。

(旺報 )