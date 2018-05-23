安心亞自爆1天搭訕過15男

安心亞（右）和吳世偉到超商排練。（我城劇場提供，王志偉攝）

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安心亞和吳世偉到超商排練。（我城劇場提供，王志偉攝）
安心亞和吳世偉到超商排練。（我城劇場提供，王志偉攝）

安心亞主演「我城劇團」舞臺劇《日常恋襲曲》，是一段她邂逅便利商店店員、女追男故事，這讓她想起高中時期跟同班同學到西門町比賽玩搭訕帥哥的遊戲，「輸的人要請贏吃雞排或是點心」，她幾乎百戰百勝，最高紀錄是一個下午要到15個男生電話，自爆長得像「馮德倫」的初戀男友也是搭訕來的。

安心亞說，當時她跟一位很要好的同學比賽，結果遇到一對兄弟，弟弟長得像馮德倫，她主動跟對方攀談，沒想到姊妹淘就跟兄弟倆配對成功，她同學跟哥哥，自己跟弟弟展開交往。這段回憶，安心亞至今覺得神奇：「而且我的初吻還獻給他。」

她也不是每次主動就有發展，有次在補習班認識一位長得像陶喆的男生，因為當時她的偶像是陶喆，抱著迷戀的心情認識，當時他還常拿吉他唱〈普通情歌〉給她聽，幾天後她發現有點不實際突然「夢醒」，主動跟對方提「分手」。

這次舞臺劇劇情中，安心亞飾演的方美麗與吳世偉飾演的水雞，在便利商店因為煮一碗泡麵而認識，展開一場泡麵情緣！對於泡麵又愛又恨的安心亞表示，｢我念書時很愛吃泡麵！但因為不能吃澱粉，所以現在戒了泡麵，只有在過農曆年放假時才能稍稍放縱一下！我有想過如果有一天世界末日，我會煮大量的泡麵來吃！」

愛吃泡麵的她還笑說，｢你們知道那裡的泡麵最好吃嗎？是網咖！不知道為何，在網咖吃泡麵覺得特別爽，感覺像在當大爺！」此話一出，周遭的工作人員紛紛附和，同劇演員王鏡冠也是同好，解答說，｢因為網咖主的泡麵都會先煮調味料，再煮泡麵加一顆蛋，感覺非常講究」。

《日常恋襲曲》將於6月8日晚上7點半於Legacy Max公演，售票可洽ibon購票機臺。

(中時 )

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