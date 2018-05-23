瑞祥高中取消同志入校上課 學生拉彩虹旗抗議

2018年05月23日 21:48 中時 林宏聰

高雄市瑞祥高中生命教育課15日邀同志代表分享，因部分家長質疑而喊停，事後學生挺老師，在升旗典禮拉彩虹旗抗議，但家長團體卻質疑老師鼓動學運，雙方爭執不下；校方裡外不是人，低調說未介入上課方式，僅要求老師依規定將教材送審。

該校教務主任朱美瑰表示，事件起因於14日生命教育課後，接獲家長來電質疑授課內容強調性愛歡愉，讓部分孩子「心裡不舒服」，校方解釋後家長並未堅持，但隔天另有2位家長打來關切相關教材是否經過學校審議。

校方詢問授課老師，發現自編教材確實未經課程發展委員會審議，因此臨時取消15日授課計畫，不料此舉造成學生反彈，部分同學在22日早上升旗典禮，當場拿出彩虹旗抗議，高三學生更指校方前年也取消1次同志演講活動，態度封閉。

朱美瑰強調，單純是因程序問題暫停授課，校方為此特別增聘2位校外性別平等專家加入課發會，21日審議時因教師沒帶教材，延至30日再審，若通過即可授課；此外，校方說前年講座取消，是因與籃球比賽衝突，學生誤會了。

「好愛我的學生！」學生抗議活動被擴大解讀，校內蔡姓老師在臉書發文，讚揚學生自發性動員向校方理性陳情；但高市家長聯盟召集人洪志和痛批，明明是未經課審私自授課，老師卻把家長抹黑成「反同」，24日將發動家長出面力挺學校。

(中時 )