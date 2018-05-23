湯優盃》戴資穎精彩逆轉 氣走宿敵依瑟儂

戴資穎擊敗依瑟儂，替中華隊先馳得點。（網路翻攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

湯優盃羽球團體賽最後一天預賽，「世界球后」戴資穎領銜迎戰地主泰國，對上少數過去敗多勝少的宿敵依瑟儂。小戴首局雖然可惜讓出，但後兩局完全打出節奏，反以19比21、21比8、21比11擊敗依瑟儂，中止對戰3連敗，也讓中華女團在5點對抗中先馳得點，以1比0領先泰國。

戴資穎過去與依瑟儂20次交手，以9勝11敗略居下風，此役不但面對宿敵，也要抵抗對手曼谷主場的加油聲浪。首局小戴幾次後場球出界，出手力道稍微謹慎一些，打得不夠深就被依瑟儂數度扣殺得分，技術暫停以9比11落後。

後段小戴開始追分，在15比17落後時，先以一記312公里扣殺得分，強攻後再換網前巧放小球得手，以4比0攻勢反超。可惜隨後小戴連連失誤，包括接發急攻扣殺出界，連丟4分讓出首局。

第2局戴資穎進入狀況，在6比3領先後發動一波9比0強攻，失誤連連的依瑟儂似乎有保留體力拚決勝局的打算，小戴只花15分鐘就以21比8扳平局數。

決勝局小戴先回到輸掉首局的半邊球場，不過第2局順暢的手感仍在，體能也顯得游刃有餘，前半段以11比3領先。技術暫停換邊後，小戴一度連3次失誤丟分，所幸她連拿3分穩住領先，最後讓依瑟儂反拍回擊掛網，收下賽末點。

中華隊與泰國在本屆優霸盃女團賽都先拿2勝，此役要拚B組第1，靠小戴奪勝先馳得點。至於今天上午湯姆斯盃男團賽，中華隊則遭日本5比0完封，以分組第2晉級。

(中時電子報)

世足》內馬復出秀身手 巴西士氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。