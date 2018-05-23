湯優盃》戴資穎精彩逆轉 氣走宿敵依瑟儂

2018年05月23日 21:09 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

湯優盃羽球團體賽最後一天預賽，「世界球后」戴資穎領銜迎戰地主泰國，對上少數過去敗多勝少的宿敵依瑟儂。小戴首局雖然可惜讓出，但後兩局完全打出節奏，反以19比21、21比8、21比11擊敗依瑟儂，中止對戰3連敗，也讓中華女團在5點對抗中先馳得點，以1比0領先泰國。

戴資穎過去與依瑟儂20次交手，以9勝11敗略居下風，此役不但面對宿敵，也要抵抗對手曼谷主場的加油聲浪。首局小戴幾次後場球出界，出手力道稍微謹慎一些，打得不夠深就被依瑟儂數度扣殺得分，技術暫停以9比11落後。

後段小戴開始追分，在15比17落後時，先以一記312公里扣殺得分，強攻後再換網前巧放小球得手，以4比0攻勢反超。可惜隨後小戴連連失誤，包括接發急攻扣殺出界，連丟4分讓出首局。

第2局戴資穎進入狀況，在6比3領先後發動一波9比0強攻，失誤連連的依瑟儂似乎有保留體力拚決勝局的打算，小戴只花15分鐘就以21比8扳平局數。

決勝局小戴先回到輸掉首局的半邊球場，不過第2局順暢的手感仍在，體能也顯得游刃有餘，前半段以11比3領先。技術暫停換邊後，小戴一度連3次失誤丟分，所幸她連拿3分穩住領先，最後讓依瑟儂反拍回擊掛網，收下賽末點。

中華隊與泰國在本屆優霸盃女團賽都先拿2勝，此役要拚B組第1，靠小戴奪勝先馳得點。至於今天上午湯姆斯盃男團賽，中華隊則遭日本5比0完封，以分組第2晉級。

(中時電子報)