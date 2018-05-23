漂亮媽媽宋米秦 懷孕4個月居然只胖1公斤

2018年05月23日 21:16 中時 洪秀瑛

宋米秦懷孕仍亮麗。（《嬰兒與母親》提供）

時尚女神宋米秦接受新一期《嬰兒與母親》訪問，預產期在9月的她，告訴自己即使懷孕也要努力打扮、保養皮膚，不能因為懷孕、就放棄自己，「因為美麗，同時是讓自己開心的事。」

最開心的事，是得知懷孕那一剎那，「好興奮！想告訴全世界我懷孕了。」宋米秦表示，結婚快三年，遲遲未孕，去年底發現懷孕簡直樂不可支。這兩年試著懷孕，做了不少檢查，甚至煮韓國秘方藥草喝，讓子宮暖起來，過程中難免有不安全感，但仍樂觀順其自然，終於等到Mii Mii的到來。

知道Mii Mii是女生時，宋米秦笑說：「老公超開心！」從懷孕起，老公便開心到想訴諸天下，但礙於三個月內不能公開才忍住，並在未知寶寶性別時，就大買特買女寶寶的物品，「老公去美國出差，買了很多女寶寶的東西，寄回六箱的嬰兒用品，真的很想寶寶是女生。」她說，還好開獎後是女孩，令她哭笑不得。

宋米秦對孕期保養絲毫不馬虎，懷孕後保養品、擦幾道，基本上跟孕前差不多，只是減少使用刺激性的東西；例如，精華液以保濕為主，具緊實效能先不用，美白系列亦暫時停用，盡量用溫和型產品。為避免妊娠紋出現，把肚皮當成臉來保養，「洗澡後，把臉部保養的精華液滴手上，再擦在肚皮上打底，最後塗抹乳液。」減緩妊娠紋發生，宋米秦不敢懈怠。

即使保養如此徹底，還是有防不勝防的情況。「懷孕後忽然長出白頭髮，在頭皮前方看不到的地方！」長出白髮讓宋米秦很吃驚，連忙試著剪掉一些，但卻越長越多，後來只好算了。由於懷孕期間無法染髮，只能任其發展，「頂多戴帽子或綁頭髮。」不過基本護髮、頭皮保養，還是不會偷懶。

宋米秦提到，「心情愉快是最好的孕期保養。懷孕期間依然投入演藝工作，接下來將籌辦服裝品牌展示會，日子過得很充實滿足。」未來有了寶寶後，可轉換螢幕形象，並持續經營品牌，若有機會發片也樂觀其成。除了現有狀況，可努力、挑戰的事都會去做。

身材纖瘦的宋米秦，孕前只有45公斤，懷孕至4個多月好不容易增加2公斤，沒想到做完羊膜穿刺後又掉到46公斤，連自己都認為自己太瘦，希望坐完月子後改變體質，增胖一些。懷孕期間，老公甚至親自下廚，加入養胖她的行列，老公不僅台菜拿手，西式、韓式料理、西班牙菜等也難不倒他，並常看國外做菜節目，忽然有靈感時，就會實驗新菜色，因此只要宋米秦想吃什麼，都能做給她吃，讓她大呼自己很幸福。

老公和好友的陪伴，是宋米秦孕期更美麗祕訣。李毓芬平常就住在自家隔壁，時時給她打氣和關心，是人生中不可缺少的好朋友。尤其懷孕後，李毓芬立刻搶著當孩子的乾媽，比她還早買Mii Mii的衣服，很早就開始寵愛寶寶。此外，李毓芬好幾次陪著她一同去產檢，「一起看著超音波，看著Mii Mii遮著臉、吃手手，一起覺得好可愛呀。」兩人一同體驗感動的時刻，感情不可言喻。未來宋米秦會在台灣生產，還沒決定要剖腹產或自然產，如果到時李毓芬沒安排工作，也會約她陪同待產。

Mii Mii的中文名字為何？宋米秦表示，現在還沒取好，希望多蒐集長輩和阿公的想法，目標是韓文和中文可互相切換，不要唸不出來或唸起來很奇怪。她想對肚子裡的寶寶說：「Mii Mii，媽咪會努力吃營養的東西、保持好心情，希望妳出生後健康可愛地跟我們見面吧！愛妳喔。」

(中時 )