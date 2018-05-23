立法院長蘇嘉全接見美國民主黨全國委員會副主席

2018年05月23日 21:46 中時 季節

立法院院長蘇嘉全23日上午在秘書長林志嘉陪同下，接見美國「民主黨全國委員會」(DNC)副主席兼「民主黨州主席協會」(ASDC)主席馬丁(Mr. Ken Martin)率美國各州代表一行11人。蘇嘉全表示，自己也曾擔任過民主進步黨總統副總統全國競選總部總幹事、選舉對策委員會召集人等職務，所以他知道各位在政黨的扮演角色。他說，一個政黨的成功與失敗，除了候選人本身的條件，幫忙輔選的幹部更扮演著重要角色。

蘇嘉全以選舉跟企業的經營做比較，他說，企業經營是強調如何藉由營運獲利，而選舉則同樣要透過經營，藉由團隊的努力經營，爭取人民的選票，可以說選舉跟企業經營有相同之處。

蘇嘉全表示，選舉有輸有贏，政黨輪替是民主國家很自然的現象，這次輸了選戰，四年後便積極準備打贏選戰。此外，他也分享自己的從政經驗，過程中有自己擔任選舉主角，也有輔選他人，因此選舉可說是他人生中唯一的職業。他也提到選舉過程中，常常一回到家就累得倒下睡著，而蘇院長的這段經驗談，獲得現場訪賓的認同。

蘇嘉全表示，政黨存在的目的就是要爭取執政，執政目標就是要永續，如果中央執政做不好，優勢就會很快流失。他強調，民主國家以人民最主，只有讓人民覺得政策推動對其有利並可接受，才能永續執政。

蘇嘉全表示，台灣是一個很漂亮的地方，春夏秋冬四季變化都有其特色，整體風景優美，而最可貴的是台灣人民，台灣人民非常友善，不管是對台灣本地人或是外國觀光客都很願意交朋友，台灣最美麗的風景就是人。此外台灣治安也相當良好，二十四小時想吃什麼都可以到便利商店或到小吃店吃到想吃的東西，推薦大家品嘗台灣道地美食。

馬丁表示，透過政治可以改善社區以及人民的生活，因此政黨肩負著重責大任。馬丁還說，他與訪團成員都珍視與台灣的友誼以及夥伴關係，他會將交流的所見所聞帶回美國，讓更多美國人知道台灣的故事，他們今天來這邊扮演著大使的角色，回國後可以讓各州更加了解台灣所發生的事情。

(中時 )