樂樂書屋與咖啡弄異業結盟台中推快閃店

2018年05月23日 21:55 工商 曾麗芳

「樂樂書屋」，強調只交換不販售書籍，平常日只要花150元，就能不限時暢讀、暢飲咖啡與飲品。（圖／曾麗芳）

咖啡弄與樂樂書屋的快閃活動，結緣於2017年底的美好關係團隊的「美好咖啡杯」企劃。（圖／曾麗芳）

台中樂樂書屋與台北咖啡弄聯名、在台中推出快閃店。（圖／曾麗芳）

近年來，台中市進駐了許多充滿設計感、唯美浪漫的書店，空間美得像咖啡館，包括日本蔦屋書店、樂樂書屋、秀泰影城與金石堂合作的「小書房」以及益品書屋，都各自擁有粉絲擁護，周末假日甚至得排隊候位。

其中，由兩岸頂尖設計師張清平設計打造的公益書店「樂樂書屋」，強調只交換不販售書籍，平常日只要花150元，就能不限時暢讀、暢飲咖啡與飲品。由於樂樂書屋未販售餐點，首度與台北知名的「咖啡弄」異業結盟、在樂樂書屋舉辦聯名快閃活動，咖啡弄將招牌鬆餅與人氣餐點帶來台中，讓愛書人可以邊看書、邊享用餐點。

樂樂書屋執行長張子庭表示，樂樂是書屋、是文化沙龍、也是公益空間，樂樂整合了許多關於設計和生活的概念、一種自然、休閒的理念和許多讓人發自內心微笑的設計，全部都融合在台中市西屯區單元一重劃區這個兩層樓的空間。

有趣的是，還沒進到樂樂，就可以在門口看到一隻七米高的貓頭鷹，路過很難不被牠所吸引，這隻貓頭鷹起源於台灣原生種黃嘴角鴞，雙面的設計，隱喻一面守護著樂樂，也一面守護著需要被愛的社會。樂樂書屋周末假日平均吸引2、300人進來看書，所有收入都將捐出來、一年捐出一座圖書館。

位於台中市西屯區玉成路６號的樂樂書屋，首度與咖啡弄聯名推出快閃店（活動至6／3）。本店在台北東區的咖啡弄，是台北的排隊名店，這次特地將主打的招牌餐點，如草莓冰淇淋鬆餅、經典實在的原味鬆餅、擁有懷舊鹹甜感的煉乳花生醬鬆餅、份量厚實的芥末培根起司三明治、冰鮮果茶等，且價格較台北店優惠超值，中台灣消費者不必跑到台北，就能以快閃價輕鬆的在樂樂書屋慢食品嚐。

咖啡弄是由五位擁有不同工作背景的年輕人，對於餐飲服務有相同的興趣與熱忱，於2006年底共同創立。開業之初，咖啡弄店面僅約20坪，簡約質樸的空間設計與開放式廚房，溫馨的招呼服務以及大份量、精緻、平價的餐點，迅速在網路打響名號，咖啡弄成為時下年輕人到東區商圈必定造訪的咖啡廳之一。目前在台北擁有5家分店，就連香港也有2家分店。

張子庭表示，咖啡弄與樂樂書屋的快閃活動，結緣於2017年底的美好關係團隊的「美好咖啡杯」企劃，也因為與樂樂書屋的工作夥伴理念契合，開展這次的快閃活動，希望能帶給台中地區的朋友，在樂樂書屋的美好的閱讀空間內，享用咖啡弄美味的人氣商品。

(工商 )