牡丹鄉協調了3年 大梅第一公墓納骨牆終動土

牡丹鄉「大梅第一公墓納骨牆」在睽違3年後，23日在居民的期待下動土，預計10月竣工。（謝佳潾攝）

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牡丹鄉「大梅第一公墓納骨牆」在睽違3年後，23日在居民的期待下動土，而原280座墓基在起掘後，暫時放置在旁的貨櫃中，待10月竣工後遷至納骨牆。（謝佳潾攝）

牡丹鄉現有9處傳統公墓，但多是日據時代沿用至今，除有濫葬情況外，還有毗鄰私人土地情形，公所為此力推環保自然葬法、計畫新建「大梅第一公墓納骨牆」，但因山區地形受限及原民文化不同等影響，足足卡關3年，23日終於在居民的期待下動土，預計10月竣工。

牡丹鄉長陳英銘表示，斥資15250萬打造的大梅第一公墓納骨牆，屆時將提供720個櫃位，同時也有樹葬區，而此也將是鄉內「首個示範區」，目前原鄉的墓葬區都出現飽和狀態，雖然建造納骨塔或納骨牆就能解決問題，但如何興建就是個大問題。

他說，在原民傳統信仰、入土為安等觀念考量下，光是說服280座墓基墓主起掘遷葬，就耗盡3年時間，但這一切都值得，因原鄉不僅需要現代公墓設施解決殯葬用地不足問題，更應遵循環保自然葬法，始能維護原鄉自然生態環境，促進土地資源永續利用。

牡丹鄉公所表示，除「說服居民」是一大工程外，山區地形受限也是原鄉要蓋納骨塔或納骨牆的阻力之一，沒有平緩的地面真的很難打造公墓園區，此外還有地目限制等，幸目前已克服種種困難，而雖不能打造納骨塔，但納骨牆足以供應所需。

公所期望，大梅的示範效果能呈現，讓其他社區、部落也能接受現代化殯葬觀念；此外，此次配合起掘的墓主日後將免費使用大梅公墓納骨牆櫃位。

(中時 )

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