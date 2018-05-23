陳綺貞首開IG一天破萬人追蹤 求教盧廣仲玩這個

陳綺貞22日在女巫店開唱。（添翼提供）

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陳綺貞22日在女巫店開唱，出道近20年的她，始終未曾經營任何社群軟體，僅用官網和粉絲交流，當天她終於開啟了個人IG帳號，而她的帳號至昨天止，短短一天內就吸引破萬人搶追蹤，人氣旺翻。但她自嘲有社交障礙，是「IG麻瓜」，還請歌迷現場教學，手忙腳亂了10分鐘終於成功po出第一篇文，只見影片中的她對著鏡頭尷尬甜笑，讓粉絲都直呼她超可愛，

陳綺貞笑說：「原來這就是黑人問號的感覺。」盧廣仲昨也積極幫忙宣傳她的IG開張，不忘虧綁了包頭，看起來身高較高的陳綺貞：「183公分。」她則幽默回：「姚明的隊友。」還留言：「師兄，教我玩限時動態。」兩人一來一往相當有趣。

陳綺貞幾乎每年都會回到女巫店開唱，上個月開放報名時因近萬人搶100個名額造成網路塞車，她也表示，近期正在規劃出道20週年紀念活動，並鬆口明年1月將唱進台北小巨蛋，也是她睽違5年後第四度攻蛋。

陳綺貞當晚以一襲素雅白襯衫登場，除了經典歌曲，還一口氣唱了6首新歌，其中一首更是最近才完成，連曲名都還沒誕生，她感性的鼓勵大家：「不要歧視自己的性別，性向，外表和年紀，要欣賞自己的特質，自己肯定自己的時候，自己就是那道光。」她原定演出75分鐘，因為安可聲不斷幾乎暴動，又加碼再唱1小時。而她近日也繼續忙著準備新專輯，唱片公司表示，有望在今年推出。

(中時 )

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