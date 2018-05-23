男團想娶花生醬店老闆女兒 原因竟是⋯

Boi!騎車環台兩週。（伊林提供）

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Boi!造訪新竹花生醬老店。（伊林提供）
Boi!站台noovy演唱會。（伊林提供）

男團BOi!自7日展開為期2周的機車環島任務，從台北出發，再前往桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、基隆，20日返回台北，愛吃花生醬的王翔永，拜訪新竹的花生醬老店時還開玩笑問老闆，「你現在有兒子或女兒嗎？我要是想要加入這家庭的話…」一旁的陳信維立刻接話：「就要娶你(老闆)女兒。」相當搞笑，最後花生醬老闆還送新竹特產給BOi!

出發前2人心情緊張又興奮，陳信維負責騎車、規畫路線，王翔永則負責攝影。由於王翔永從沒去過外縣市旅遊，連騎機車都備感新鮮，好幾次機車起步的時候差點摔下車，他還說：「我會認床，很多地方都沒去過，真的很緊張，在坐上機車的那一瞬間，真的有要去冒險的感覺。」而陳信維雖和朋友環台過，但之前都是一人騎一台，這次除了要載人，機車前面還放行李，困難度大提升。旅途中也發生包括下大雨導航卻帶路走到泥巴小路、2人穿雨衣趕路仍冷到發抖、要去的店家沒營業等，加上他們每人每天的吃、住、油錢只能花1000元，必須節省開銷。

兩人體驗鶯歌手拉坏、逛新竹內灣老街、住彰化「銀樓媽」香客大樓、參觀車籠埔斷層保存園區、在妖怪村表演換宿，並在13日抵達高雄，和師弟團noovy一同舉辦演唱會，並同台演唱〈Singin for you〉。除了環島旅遊，BOi!也要在兩周內發表5首超過30秒的音樂短創作。

(中時 )

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