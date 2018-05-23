子閎耍Man搭上網美 談戀愛最怕被死纏

2018年05月23日 21:35 中時 洪秀瑛

子閎和蘇小軒。（三立提供）

子閎和蘇小軒。（三立提供）

子閎和蘇小軒。（三立提供）

子閎和蘇小軒。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》中，張立昂及子閎同時對葉星辰產生好感，三立華劇粉絲團及IG正發起「觀眾心目中的最佳男友」人選票選活動，票選起跑第一天就已破萬人參與投票，戰況激烈，目前由張立昂暫時領先。

蘇小軒劇中飾演網紅美女FiFi，她心中唯一欣賞的男人就是子閎，即使他百般拒絕，但就是無法澆熄對他的愛慕之心，但這樣纏下去，讓子閎所飾演的子峻不停的閃躲。

蘇小軒從週五華劇《料理高校生》嶄露頭角，劇中她演出校花受矚目，之後成為廣告明星，代言不少產品，相隔不到三年，再次參與演出，女大十八變，少了青澀已成為亭亭玉立的美少女。本週她展現纏人功力，讓子閎無所遁形，兩人劇中還一起當上服飾代言人，拍起《史密斯任務》宣傳照，子閎笑說「都知道我最不愛拍照，還偏要我擔任模特兒」。

「烈女怕纏郎」，如果男人被女生死纏，會是甚麼感覺？子閎表示如果對方是喜歡的人，會很開心，但如果是不喜歡的會生氣。所謂快刀斬亂麻，子閎會直接表達出不喜歡這樣，然後不再理會對方。他還強調自己其實是很做自己，不會為了追女生刻意去獻殷勤，但是也不會特別擺姿態，因為有緣分就會在一起。

蘇小軒則展現洋派個性，「要看我多喜歡對方！但我還沒有喜歡一個人到那種程度，所以我不知道我會做什麼事。」不過子閎強調他喜歡比較肉肉的女生，「蘇小軒有點偏瘦」。

(中時 )