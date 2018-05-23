歷經10年環保爭議中科四期正式通過二階環評

2018年05月23日 21:46 中時 吳敏菁

中科管理局推動「中部科學工業園區第四期(二林園區)」歷經10年爭議，行政院環保署23日召開環評大會，彰化縣長魏明谷等都出席。（吳敏菁翻攝）

中科管理局推動「中部科學工業園區第四期(二林園區)」歷經10年爭議，行政院環保署23日召開環評大會，彰化縣長魏明谷等都出席。（吳敏菁翻攝）

中科管理局推動「中部科學工業園區第四期(二林園區)」歷經10年爭議，行政院環保署23日召開環評大會，彰化縣長魏明谷等也出席，歷經拔河，今晚會中正式通過二階環評，政府預估可以增加2.5萬個工作機會。

中科二林園區占地631公頃，是全台最廣的科學園區，從原先定位 提供生產面板、晶圓等大廠，高耗水、放流水掀起環保爭議，轉型以機密機械、生物科技為主，園區主要道路、滯洪池等公共設施已幾近完工，去年加緊腳步，11月通過環保署第1次專案小組審查，全案送大會。

中科四期二林園區631公頃中，可租售產業用地面積344公頃，截至目前已核准入區廠商計15家，包含營運中1家，統計需用土地面積133.56公頃，總計核准計畫投資額約新台幣536.25億元。

今天環評大會，彰化縣地方官員和代表都前往關心，縣長魏明谷，縣長參選人、立委王惠美等都前往支持。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，二林又規劃精密機密園區，兩個園區的性質重疊，汙然聚集，對二林發展葡萄酒、特色農作等產業是兩面刃。

歷經10年漫長的爭論，23日拍板通過，彰化縣長魏明谷表示，深感欣慰，縣府也會與二林鎮公所的合作促成下，彰化縣二林地區成立了「彰化縣二林地區發展工業區促進會」，以凝聚在地居民共識並對外發聲。

(中時 )