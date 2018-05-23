台生赴陸求學遭關切 黃子哲：綠色「逢中過敏症」爆發

台生赴陸求學遭關切 黃子哲：綠色「逢中過敏症」爆發。（資料照 陳君瑋攝）

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中時電子報

高中畢業生申請赴陸就讀人數暴增，近日還驚傳武陵高中與建中校長接到調查局和教育部致電「關切」一事，對此，政治評論員黃子哲狠酸，民進黨政府近來「吃這個也癢，吃那個也癢！」的過敏症狀大爆發，暗喻「高中生去大陸也擋」，一副「逢中過敏症」爆發的狀態。

黃子哲評論道，「蔡英文上台後，因為廢棄了兩岸最重要的政治基礎—九二共識，導致兩岸關係急凍，尤其是官方的互動幾乎完全停止，而經濟面如來台陸客腰斬，也連帶受到衝擊」。

他批評民進黨政府看到大陸就開槍，舉例出前總統府祕書長曾永權及前海基會董事長林中森，日前申請赴陸參加第十屆海峽論壇，被以我方指標性退離職人員赴陸具「敏感性」而駁回。黃子哲說，使用「很敏感」這種虛無飄渺的荒誕理由，其實只證明自己「逢中過敏症」嚴重上身。

而建中、武陵高中等學校的畢業生要去對岸的大學就讀，雖然留不住這些優秀學生在台灣還是可惜，但人才流動是全世界的趨勢，況且大陸的經濟實力不斷提升，磁吸效應越趨明顯。政府要做的事在於用更好的教育及就業環境來留人，而不是用綠色恐怖來施壓。

黃子哲說，記得有首詩是這麼寫的，「你要我留在你身旁/你便剪去我的翅膀/你是如此愛我/從此我不再能飛翔」，現在這首詩可改成，「民進黨要困住所有人/於是築起高牆/你是如此愛台灣/從此我們不能再變強。」

(中時電子報)

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