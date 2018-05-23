俄國艦隊長駐敘利亞 宣示「地中海不是北約湖」

2018年05月23日 22:01 中時電子報 江飛宇

俄國普丁總統表示，目前在敘利亞塔斯圖斯港口(Tartus)的俄國黑海艦隊，未來將會永久部署，這項聲明是普丁與高層軍官在索契(Sochi)的國防會議中所提及的，宣示俄國海軍力量會長期存在於地中海。

俄羅斯內幕(russia-insider)報導，與三年前相比，黑海艦隊已經不可同日而語，自2015年的敘利亞反恐作戰行動以來，黑海艦隊已經增加15艘新的軍艦，其中有2艘新的巡防艦和6艘傳統潛艦，而都具備3M-54 「口徑」巡弋飛彈飛彈(kalibr)。而敘利亞政府也同意塔斯圖斯港口可以租給俄國50年，在塔斯圖斯已部署了S-400和S-300V4防空系統，使得東地中海的船舶，可以在相對安全的環境中運行。都顯示俄國在東地中海的安全守護地位是相當正向的。

俄國深知北約在地中海的力量很強，包括義大利那不勒斯有北約盟軍聯合司令部、希臘拉里薩(Larissa)有北約空中行動聯合中心、土耳其伊茲米爾( Izmir)有北約的陸地聯合指揮部，但是這些地方都在口徑飛彈的彈射程之內。換言之，如果俄羅斯和北約之間爆發戰爭，俄國會先下手為強。

俄國在該地區建立永久性海軍是政治影響力提升的重要象徵，鑑於俄國在中東、北非日益增長的政治影響力，取得地中海東岸，離蘇伊士運河很近，有助於使俄國海軍從「綠水海軍」向「藍水海軍」發展。

俄羅斯內幕網最後表示，無論喜不喜歡，「地中海已不再是美國第六艦隊主導的北約湖」。美國艦隊不能獨有這些水域，作為一個大國，俄羅斯在該地區有自己的利益，當然需要強大的海軍力量來保護它們。

(中時電子報)