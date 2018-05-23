唐美雲歌仔戲前往世界文化遺產國家取景

2018年05月23日 21:54 中時 洪秀瑛

唐美雲在慶州取景。（民視提供）

唐美雲在慶州取景。（民視提供）

樓心潼在慶州拍攝。（民視提供）

唐美雲（右）和小咪在慶州拍攝。（民視提供）

樓心潼和媽媽。（民視提供）

樓心潼和媽媽。（民視提供）

唐美雲歌仔戲團斥資百萬，為大愛電視台《高僧傳-元曉大師》一行30人拉拔到被列為世界文化遺產的韓國城市-慶州取景，預計停留1週，拍攝元曉大師與瑤石公主的故事。

拍攝期間巧逢韓國佛誕節，也是韓國的放假日，著戲服的唐美雲、小咪、樓心潼引起滿滿觀光人潮的駐足圍觀，竟還巧遇台灣粉絲，粉絲沒想到在韓國能遇到明星，搶著合拍留念。

樓心潼參與《高僧傳-元曉大師》，飾演癡心又專情於元曉大師的瑤石公主，首度挑戰演唱歌仔戲，樓心潼說她光看劇本就緊張，幸虧老師不厭其煩教導，才讓她勇敢踏出第一步，製作人唐美雲表示，去年底已遠赴日本拍攝《空海大師》，這次找到韓國人崇愛的元曉大師來做戲劇發想及改編，加上劇中靈魂人物是作詞家還傳唱至今。

唐美雲說，這次到韓國取景很幸運，不僅找到瑤石公主的主景古蹟，更在附近找到仿韓國古代建築「幸福花園」的民宿，讓團隊不僅在民宿住宿以外，白天又能留在民宿拍攝，讓唐美雲直呼真的到哪都是「幸福來了」。

這趟旅程，樓心潼帶媽媽一起前往，她媽媽在拍戲現場當樓心潼的助理，幫忙打點妝髮，讓樓心潼非常感謝唐美雲給了媽媽一個難忘回憶。

(中時 )