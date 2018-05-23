光華高中畢展首度走進百貨公司 吸民眾圍觀

甫獲全國家政群專題製作決賽第3名的「刻畫山芙蓉印記」，流行服飾科師生以本土「山芙蓉花」為主題，結合新科技運用剪紙窗花鏤空在布料上的概念，呈現ㄧ朵朵空靈的山芙蓉圖騰。（曹婷婷攝）

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光華高中向來以「多元智慧」開展天賦為辦學理念，今年特別和台南大遠東百貨公司合作，23日至27日於6樓辦理「2018看見原創力-群科體驗及靜動態成果展」。（曹婷婷攝）
畢展23日下午開幕，由光華流行服飾科和時尚設計學程畢業班的學生代表，為6月2日畢業動態展「Fantasy」暖身。（曹婷婷攝）
時尚設計學程則以傳統「京劇」展現整體造型的新創意，讓新舊融合於美感。（曹婷婷攝）

逛百貨公司遇見高中生時尚畢展秀！光華高中向來以「多元智慧」開展天賦為辦學理念，今年特別和台南大遠東百貨公司合作，23日至27日於6樓辦理「2018看見原創力-群科體驗及靜動態成果展」，由流行服飾科和時尚設計學程動態走秀呈現設計能量，讓人眼睛一亮，藉由百家爭鳴學習成果，也期望外界看見不同特質學生的原創力。

畢展23日下午開幕，由光華流行服飾科和時尚設計學程畢業班的學生代表，為6月2日畢業動態展「Fantasy」暖身。甫獲全國家政群專題製作決賽第3名的「刻畫山芙蓉印記」，流行服飾科師生以本土「山芙蓉花」為主題，結合新科技運用剪紙窗花鏤空在布料上的概念，呈現ㄧ朵朵空靈的山芙蓉圖騰，既精緻又飄逸，在全國家政群決賽中脫穎而出，實至名歸。時尚設計學程則以傳統「京劇」展現整體造型的新創意，讓新舊融合於美感，今年還有7位學生因此獲得技優保送。

校長張淑霞表示，從學生創新作品中，不難發現有許多傳統或本土的元素，例如：剪紙、圖騰、珠繡、編織等，即使看見的是現代創意風格，但都融入了本土技法。

此外，餐旅群分別以古典風的傳統點心和休閒風的野餐派對來詮釋學生的多元學習；設計群以複合媒材呈現稻草和花燈工藝，以及室內設計、動漫的精彩作品；幼兒保育科則以鮮豔色彩展現歡樂的故事、教具、以及手工藝品；商業經營科以創意行銷呈現學生的專題製作；電子商務學程也出動機器人、雷雕作品、以及創意電子書；銀髮族活動管理學程和應用英語學程也看見學生設計教具的巧思和英語繪本等。

除了靜態展覽，26日和27日光華亦設計一系列體驗課程，內容包括科學遊戲、環保時尚DIY、金融桌遊-地產大亨、玩轉3D創客趣、幼兒體驗-鐵窗花尋寶趣、銀世代防身術-自我健康檢測法、手作柔情杯墊、英語玩家、手搖泡沫紅茶、尋人起事-紙上遊戲等實作體驗，可於光華高中網站首頁預先報名。26日下午在大遠百一樓廣場，還有合唱團、樂團、大家YEE來蝦PA、花式調飲秀、搏擊秀、戲劇、熱音、扯鈴、舞蹈等集結群科與社團的精采表演，歡迎應屆國中畢業生參與。

(中時 )

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