桃猿逆轉勝富邦 洪總：緊張到心臟都快停了

2018年05月23日 22:37 中時電子報 蔡銘仁

Lamigo桃猿近期龍頭寶座備受統一獅威脅，他們今(23日)和富邦悍將交手前，僅領先獅隊0.5場勝差，倘若輸球，龍頭就得拱手讓人，面對四連敗中的富邦，猿隊苦戰到8上，靠著陽耀勳和郭嚴文的適時安打，終場3比2驚險贏下重要1勝。

此役富邦推出洋投羅力，和猿隊洋投尼克斯上演對決。前6局，猿隊只靠陽耀勳1上的陽春炮，得到1分；反觀富邦攻勢不斷，適時一擊卻出不來。富邦先是在4上，無人出局進佔滿壘，結果僅得1分；接著6上，他們又製造出無人出局二三壘有人契機，但最後竟然是1分未得。

富邦雖到7下，靠著林宥穎陽春炮，率先突破平手僵局，取得1分領先；但羅力卻在8上失守，2出局二壘有人時，遭陽耀勳敲安，讓猿隊將比分扳平。此時，羅力用球數已接近110球，富邦喊出暫停後，仍把他留在場上，結果他投1顆快落地的指叉球，被郭嚴文擊出致勝安打。

郭嚴文那球，都快落地還能敲安，他說，「沒特別跟指叉球，只是球來就打，想說有打就有機會，那球打到棒頭，也算是有點運氣好。」能打出致勝安，郭嚴文把一部分功勞也歸給陽耀勳，「有他(陽耀勳)那支追平安打，也讓我比較能放開去打。」

猿隊總教練洪一中坦言，富邦的攻勢確實很多，「棒球就是這樣，機會沒能掌握住，氣勢就會轉到對方那邊去。」最後9下，富邦2出局後攻占滿壘，猿隊「守護神」陳禹勳對蔣智賢送出再見三振，替比賽畫下句點。猿隊贏得不輕鬆，洪總也直呼，「心臟都快停了，結果好就好。」

陽耀勳4打數2安，包括一發全壘打，貢獻2打點，獲選單場最有價值球員；能炮擊羅力，他說，羅力控球準，球數落後很難打，他沒想太多，就是球來就打。陽耀勳連同此役，連4場有打演出，但事實上，他今年開季走得並不順。

陽耀勳坦言，今年開季比較慢，心情上會有點急，不過教練有提醒他，整年球季有120場，維持自己的步調就好，他近期也慢慢找回手感，「上禮拜有幾次感覺還不錯，只是安打出不來，教練也鼓勵我，感覺好的話，安打自然就會出來。」他至今出賽11場，打擊率2成12、2轟。

然而，猿隊為這場勝利，折損了捕手林泓育；他在6下蔣智賢打擊時，被界外球打中右手指退場。洪總表示，以他過往經驗，被那種球打到可能會骨裂，不過看林泓育手沒很腫，應該沒傷到骨頭，仍得明天到醫院檢查才清楚狀況，周末上場機會不大，會先拉嚴宏鈞上一軍待命。

(中時電子報)