小丸子姐夢成真「西城秀樹」來相見

2018年05月23日 22:29 時報周刊 溫博鈞

卡通《櫻桃小丸子》中，小丸子姐姐角色設定是熱愛剛病逝的歌手西城秀樹，而為小丸子姐姐配音的聲優水谷優子於2016年5月17日過世，與西城秀樹巧合地只差一天。

西城秀樹本人則演唱了《櫻桃小丸子》第二代片尾曲。在日本，於本週末5月27日《櫻桃小丸子》中，參考西城秀樹設定角色的「HIDEKI（秀樹）」將登場，將會讓歌迷再一次感受西城秀樹已離開人世的事實。

80年代西城秀樹與鄉廣美、野口五郎共稱「新御三家」三大偶像，並以名字「秀樹」的片假名「ヒデキ」暱稱為民眾所知，特別是因為他長年代言咖喱食品，民眾說到他常常和咖喱聯想在一起，最有名的口頭禪「ヒデキ、感激！」深植人心。

歌唱表演方式激烈的他1973年以〈情熱的嵐〉一曲一躍成為頭號偶像，並以〈愛的十字架〉等曲連續獲得ORICON公信榜冠軍。「第15回日本唱片大賞」首次獲歌唱獎，隔年再以〈傷痕累累的羅拉〉獲第16回日本唱片大賞歌唱賞獎。代表作品〈YOUNG MAN〉中以兩手臂比出歌詞中「Y・M・C・A」的動作至今仍為人熟知。

2003年與2011年因兩度中風因右半身麻痺而留下後遺症，但仍努力試圖重登舞台，2006年漸漸回復後還推出單曲，甚至舉辦多次演唱會。今年4月25日住院，在16日晚上過世。

(時報周刊)