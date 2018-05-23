小丸子姐夢成真「西城秀樹」來相見

《櫻桃小丸子》姐姐對西城秀樹充滿憧憬。（取材自網路）

友善列印
時報周刊
溫博鈞

卡通《櫻桃小丸子》中，小丸子姐姐角色設定是熱愛剛病逝的歌手西城秀樹，而為小丸子姐姐配音的聲優水谷優子於2016年5月17日過世，與西城秀樹巧合地只差一天。

西城秀樹本人則演唱了《櫻桃小丸子》第二代片尾曲。在日本，於本週末5月27日《櫻桃小丸子》中，參考西城秀樹設定角色的「HIDEKI（秀樹）」將登場，將會讓歌迷再一次感受西城秀樹已離開人世的事實。

80年代西城秀樹與鄉廣美、野口五郎共稱「新御三家」三大偶像，並以名字「秀樹」的片假名「ヒデキ」暱稱為民眾所知，特別是因為他長年代言咖喱食品，民眾說到他常常和咖喱聯想在一起，最有名的口頭禪「ヒデキ、感激！」深植人心。

歌唱表演方式激烈的他1973年以〈情熱的嵐〉一曲一躍成為頭號偶像，並以〈愛的十字架〉等曲連續獲得ORICON公信榜冠軍。「第15回日本唱片大賞」首次獲歌唱獎，隔年再以〈傷痕累累的羅拉〉獲第16回日本唱片大賞歌唱賞獎。代表作品〈YOUNG MAN〉中以兩手臂比出歌詞中「Y・M・C・A」的動作至今仍為人熟知。

2003年與2011年因兩度中風因右半身麻痺而留下後遺症，但仍努力試圖重登舞台，2006年漸漸回復後還推出單曲，甚至舉辦多次演唱會。今年4月25日住院，在16日晚上過世。

(時報周刊)

阿達31歲生日沒空過 Lulu隔空放… 【致青春】安于晴《麻辣》重返校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。