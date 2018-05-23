爆已婚性愛照外流 「大陸第一美女網紅」馮提莫抱病說話了

馮提莫今日終於開直播，表示身體恢復差不多了。(翻攝鬥魚視頻)

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中時電子報
馮提莫回應外界的流言蜚語。(取自馮提莫微博)

外型亮眼又擁有好歌聲的馮提莫，是大陸現在人氣最夯的「網紅一姐」，據傳，她去年光靠直播，年收就高達1.6億台幣。只是人紅是非多，她早前無端被爆料隱瞞已婚身分，還被另一美女實況主「軒子巨2兔」親眼目睹她陪睡土豪的全裸性愛照。對於這些負面傳聞，馮提莫先前除了發律師信，力證清白，日前更以一首《最美的太陽》，藉歌詞向粉絲訴說心中感受。

年收1.4億 「大陸第一美女網紅」馮提莫驚爆已婚性愛裸照外流

26歲的馮提默人紅是非多，日前不僅被爆料已婚假單身，還傳出與另一位網紅陪睡富豪的性愛照流出，照片還被「軒子巨2兔」看到。對此，馮提莫日前也在微博上發文，疑似回應這些流言蜚語，「《最美的太陽》送給所有默默守護陪伴我的你們！身體慢慢康復中[～心裡有很多感觸，但是不知道怎麼表達，我就唱歌給你們聽吧。」

粉絲們也紛紛為她打氣，「愛你的人永遠愛你，何必為不愛你的人煩心」、「只要你健健康康的回来就好了，其他什么都不重要」，但也有人認為馮提莫應該解釋清楚，「有時候不論輿論的真假！願你能做個真誠的人，做出一個決定，也將承受一個決定的結果。真實才能坦然，真相只有一個」

上個月底馮提莫曾在微博透露，因為罹患肺炎無法直播，想不到一停就是20天，直到今(23日)才終於恢復健康，開始直播，也透露休息這幾天一直在學歌，想唱給粉絲們聽。

(中時電子報)

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