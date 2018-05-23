吳音寧替拍賣員授帽 朱學恒酸：只要黨支持 就得低頭

吳音寧替拍賣員授帽 朱學恒酸：只要黨支持 就得低頭。（圖/取自吳音寧 臉書）

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中時電子報

北農公司總經理吳音寧上任後風波不斷，有時澄清後網友也依舊不買單。台北農產運銷公司今天（23日）舉行3年1次的拍賣員授證典禮，吳音寧在臉書上感性發言：「若沒有拍賣員傳承的制度，就沒有臺北農產運銷公司。」對此，宅神朱學恒也在《臉書》分享她替員工授帽的照片，設計對白嘲諷:「只要黨跟農陣支持你，我就得要向你低頭，孩子啊，這就是爸爸為了餬口為了養小孩，最沉重的負擔」。

吳音寧今天在臉書PO出數張北農拍賣員舉行授證典禮的活動照片，其中首圖為拍賣員低頭接受吳音寧戴帽子的照片，帽子上頭還繡有「一等拍賣員」字樣與不同的編號。吳音寧寫道：「今天是三年一次的拍賣員授證典禮，幾乎可以說：若沒有拍賣員傳承的制度，就沒有臺北農產運銷公司。拍賣員伙伴們，辛苦了！加油」

對此，宅神朱學恒轉PO該則照片，打趣這位低頭接受戴帽的員工內心OS：「不管我多麼比你有經驗 多麼比你了解農產、不管我多麼比你了解蔬菜拍賣 多麼比你有拍賣能力、不管我在台北農產運銷多比你待了幾十倍的時間。只要黨跟農陣支持你，我就得要向你低頭！孩子啊，這就是爸爸為了餬口為了養小孩，最沉重的負擔！」

網友看了紛紛笑翻回覆，「為了生活而低頭」、「外行領導內行，台灣沉淪的主因」、「配上這張圖不知怎麼，拳頭都硬起來」、「這篇要選入國小教材，連圖都配好了」。

(中時電子報)

對此，宅神朱學恒轉PO該則照片，打趣這位低頭接受戴帽的員工內心OS。（圖/取自吳音寧、朱學恒 臉書）
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