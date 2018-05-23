黃正音產後復出螢光幕首作 IG牽老公曬恩愛

（KKTV提供）

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時報周刊
溫博鈞

由南宮珉以及黃正音主演的韓劇《訓南正音》23日起在韓國SBS電視台播出，這是兩人繼《你能聽見我的心嗎？》睽違七年來再次合體演出，也是黃正音產後首次復出在螢光幕前的第一部戲劇作品，格外受到關注。《訓南正音》KKTV每週四、五上午10點播出。

南宮珉與黃正音23日出席《訓南正音》發佈會，其中黃正音苗條現身，一襲黑色小洋裝，小露酥胸，讓現場眾人驚艷。南宮珉與黃正音提到兩人在漢江拍戲時，南宮珉挑戰要在水裡睜開眼睛，原先不知道應該怎麼做，結果在水裡硬把眼睛睜開，以為自己差點死了。黃正音也回憶，沒想到拍那場戲會那麼辛苦，簡直吃盡苦頭，「自認自己體力是全韓國女演員前3名，但是看到南宮珉一直在水裡問要怎麼睜開眼睛，十分逗趣。」

此外，該劇日前曝光現場拍攝花絮，南宮珉落水，被救上岸後，黃正音試圖想把南宮珉用「甩巴掌」方式打醒，兩人事前討論拍攝過程，南宮珉打趣問說能否做做樣子就好，黃正音則回，「不行，因為劇本是這樣寫。」南宮珉追問黃正音會打幾下，黃回4下，更問導演是否要越打越大力，獲導演確認後，只見現場「啪啪啪」四聲，原以為一次就OK，但卻因為攝影機角度問題讓該鏡頭NG，南宮珉慘被白打。南宮珉則求饒問，剛剛拍了很多鏡頭，有其餘的畫面可以使用嗎？讓現場工作人員笑翻。

黃正音在2016年嫁給高爾夫球運動員出身的企業家李英敦，隔年八月產下一子，《訓南正音》是她產後復出在螢光幕前的第一部戲劇作品，她日前在IG發佈去動物園玩的照片，頂著墨鏡牽著老公的手大方曬恩愛，網友更眼尖的發現寶寶的小手，直問是「一家三口愉快地逛動物園嗎？」《訓南正音》KKTV每週四、五上午10點播出。

(時報周刊)

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