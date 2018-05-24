文化快遞》自由有理，叛逆無罪：2018臺北文學‧閱影展

2018年05月24日 09:00 中時電子報 楊元鈴（策展人） 圖／臺北文學‧閱影展

《別回頭》劇照

《炎上》劇照

《性‧別絮語》劇照

事情要從2016年的諾貝爾文學獎開始說起。一向被視為文化指標的諾貝爾獎，史無前例地將文學獎的榮耀，頒給了民謠歌手巴布狄倫，掀起各界一片嘩然。巴布狄倫的傳奇性與影響力當然無庸置疑，對許多樂迷而言，給再多獎都無法彰顯他的重要性，但他的獲獎也讓文學的定義有了更新的可能。歌詞也算是文學嗎？書寫的媒介是否從此再無限定？既然連諾貝爾都能破格給獎，文學電影又怎能固守成規？當然，獎項絕非唯一的指標，三島由紀夫、米蘭昆德拉、保羅奧斯特，他們的創作無論是文字撰寫或影像再現，都是超越世代的雋永經典。第9屆「臺北文學‧閱影展」希望展現如滾石般的自由精神，讓文學電影的版圖更遼闊，藉由影展的致敬與呼應，深入探索文學電影的多樣面貌。除了規劃焦點人物巴布狄倫、三島由紀夫專題，也精心挑選多部大師經典與當代名作，當歌手如詩人、導演如作者，攝影機一如鋼筆，帶領觀眾照見了電影與文學加乘的無限可能。

巴布狄倫│不被自我設限的精神

巴布狄倫曾說：「如果我不是巴布狄倫，我可能會認為這個名字有許多種答案。」這種不願被定義、自我設限的精神，可說是巴布狄倫成為傳奇的根源。從1960年代發表首張專輯以來，他的作品不僅橫跨多個世代，且總是深富社會關懷與哲學深意，從反戰到民權、民謠到搖滾，以自我的生命鍊鑄時代之聲。為了向這位永遠不羈的創作者致敬，本次影展特別選映《別回頭》、《搖滾啟示錄》、《最後華爾滋》等片，從紀錄片、劇情片到難得一見的演唱實錄，感受巴布狄倫超越時代的影響力。

由紀錄片大師D.A.潘尼貝克執導的《別回頭》，以巴布狄倫1965年英國巡迴演唱會的紀錄為主線，一開場就以抗議名曲《地下鄉愁藍調》，點出對社會現況的憤怒，而狄倫也與垮掉一代的詩人艾倫金斯堡同時於畫面前後出現，將整個60年代的憤怒與叛逆都濃縮其中。鏡頭隨著年輕氣盛的狄倫遊走臺前幕後，香煙、音樂、創作、理想，綿密的影像捕捉了巴布狄倫與那個時代的精髓。本次影展將放映全新4K修復版的《別回頭》，精采可期。不同於《別回頭》的細膩真實，導演陶德海恩斯的《搖滾啟示錄》，則找來凱特布蘭琪、李察吉爾、克里斯汀貝爾、希斯萊傑等6位知名影星，分別詮釋不同人生時期的巴布狄倫，誰都可以是巴布狄倫，誰也都不是，或許這就是巴布狄倫之所以被視為時代表徵的原因。

三島由紀夫│日本文學的傳奇人物

日本文豪三島由紀夫不僅被視為20世紀最偉大的作家，作品中對於慾望的表達、美的極致、男性肉體與日本精神性傳統的崇尚，呼應著日本戰後社會的劇烈變動，及至後來以身殉道、切腹自殺，都讓他成為當代日本最具爭議性的傳奇人物。除了文學創作，他在電影、戲劇領域的創作亦成就斐然，不僅文學作品多次搬上大銀幕，自己也積極投入電影創作，現身電影演出，為歌曲作詞及編寫劇本等。其中，由電影大師市川崑執導的《炎上》，影片改編自三島的代表作《金閣寺》，藉由口吃少年的理想與幻滅，帶出傳統與現代的衝突批判。深富人性張力的敘事鋪陳，細緻古典的唯美影像，也讓本片入選《電影旬報》日本影史200大遺產，堪稱經典中的經典。而榮獲1967年《電影旬報》年度10大佳片的《愛的飢渴》，彷彿日本暗黑版《查泰萊夫人的情人》，透過女主角的不倫之戀，道盡肉體與情感的矛盾兩難，耽美的影像與煎熬的激情，盡顯三島由紀夫的文學精髓。

名家作品 用電影詮釋文學

今年的閱影展也邀集多部風格迥異的名家經典，其中，改編自米蘭昆德拉《生命中不能承受之輕》的《布拉格的春天》，以1968年的布拉格為背景，丹尼爾戴路易斯飾演的帥氣醫生，遊走於女畫家麗娜林奧與年輕的情人茱麗葉畢諾許之間，難以抉擇。性與愛的猶豫呼應著歷史與時代的困境，加上三大影星精湛的演出，也讓本片成為書迷、影迷必看的夢幻逸品。

聞名全球的美國小說家保羅奧斯特，首部自編自導的電影《幻影枕邊書》，則是請來《雙面維若妮卡》的伊蓮雅各及《赤裸》的大衛里休斯，演繹一段謎樣的書寫情緣。故事延伸自保羅奧斯特的小說《幻影書》，其中虛構的默片部分，全片僅僅運用了一個場景及4個主要角色，就建構起豐富的電影厚度，純熟的影像魅力完全不遜於文字。

根據墨西哥詩人卡斯特雅若斯生平改編而成的《性‧別絮語》，則是將這位影響20世紀墨西哥文學史最重要的女性作家的故事搬上銀幕，影片從少女求學時期開始，在情慾的糾結與社會的壓迫中，蛻變摸索出屬於自己的女性主義理念。此外，法國名導布魯諾杜蒙的最新作品《聖女貞德小時候》，不同於影史其他聖女貞德的嚴肅神性，布魯諾杜蒙以歌舞吟唱的方式，展開聖女貞德的感召朝聖之旅。一如巴布狄倫在發表得獎感言時所說的，他從來沒有時間問自己的歌是不是文學，歌必須被演唱、被聆聽，才能發散創作的質量。文學絕不僅是文字的書寫，就像電影從來就不只是連動的影像，每秒24格的醞釀與發酵中，銀幕化為紙本，說的都是永恆雋永的故事。只有在不斷地傳誦、觀看、再現、閱讀的共鳴中，看見屬於每個世代的自由之聲。

2018臺北文學‧閱影展

時間│5/31（四）～6/14（四）

地點│光點台北（臺北市中山區中山北路二段18號）

票價│請至光點台北或兩廳院售票系統購票

電話│02-2511-7786

(中時電子報)