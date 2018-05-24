雲林西螺文昌國小棒球隊超強 連日本都驚訝!

2018年05月24日 09:00 中時電子報 綜合報導

台灣棒球讓日本都驚艷?!雲林縣西螺文昌國小棒球隊不僅表現優異，拿下許多獎項，奮戰精神還曾讓日本京都隊球員紛紛敬佩，超強秘訣正是校方持續經營的「正確心態建立與多元成長體驗」！校方不僅主動響應瑞穗鮮乳力量計畫，力邀統一獅球員當神秘嘉賓現身球隊，也鼓勵小球員擔任成長模範生，持續實踐「多運動、睡眠足、喝鮮乳」！

文昌國小對上日本強隊 奮戰精神感動敵手與全場觀眾

文昌國小多年來培訓棒球界小小台灣之光，成立以來屢獲佳績，除獲秋季縣長盃棒球錦標賽軟式組冠軍外，在各大全國賽中也都有精采表現！文昌國小家長會會長鍾政衛說，讓師生至今不能忘懷的賽事則是前年的諸羅山盃！

鍾政衛表示，當時文昌進入16強賽事，卻直接對上已經拿下七屆冠軍的日本京都隊，簡直心都冷了。「大家最害怕的就是一開始遇上他們，沒辦法，日本太強了啊！」他笑著說。

他回想，文昌國小整場比賽中冷靜應戰，小朋友很緊張但卻發揮超水準的表現，在激烈纏鬥下維持0比0的分數，努力防守不讓對方有得分機會，可惜終場時京都隊擊出安打得分，最終日本隊以1比0險勝文昌國小棒球隊。鍾政衛興奮地說，雖然沒有打贏日本，但小球員的精神卻撼動全場，贏得觀眾滿場歡呼外，就連京都隊賽後也表示非常驚訝與敬佩！

輸贏只是一時 校方經營球隊重視球員心態教育

文昌國小棒球隊擁有絕佳體育精神，全因校方經營重心在球員的心態教育！期盼他們可以透過球隊訓練，學習如何與他人互動、培養團隊精神，並建立面對賽事輸贏的良好心態。

梁博雍繼續解釋，因球隊一年會參與很多不同的賽事，例如卦山盃、菊島盃、原鄉盃等，但不可能贏得每場比賽冠軍，總是會有失敗的時候。因此，校方不斷教育球員運動家「勝不驕，敗不餒」的精神，讓球員了解比賽的過程與磨練，往往比名次還重要。「得意與失意都是人生的過程，訓練他們從小就要以正確、尊重的心態投入每一場比賽，面對每一場的成敗！」

統一獅潘威倫擔任神秘嘉賓進校園超驚喜

瑞穗鮮乳長期關心孩童成長發育，從2017年起發動「鮮乳力量計畫」前進校園，至今已吸引不少學校慕名參加！梁博雍說，為讓球員有更多成長多元體驗，校方主動響應瑞穗鮮乳力量計劃，希望球員們的好成長與好表現成為標竿，一起向全台家長、孩童推廣成長三原則：每天運動60分鐘、連續睡眠9-12小時、每天兩份鮮乳，鈣好成長好基礎！

小球員們因第一次近距離與偶像互動，全都投以崇拜的目光，紛紛又興奮又跳，十分可愛！被潘威倫指導的小球員鍾亦恩更興奮地說：「我球技突飛猛進，更有自信打出每一球！」逗笑現場家長，看來球員威力魅力超強大，只教導一次小朋友就瞬間就變厲害了！

小球員們舉手搶著與偶像互動。(資料照片)

文昌國小主動響應瑞穗鮮乳力量計畫，鼓勵小球員擔任成長模範生，持續實踐成長三原則「多運動、睡眠足、喝鮮乳」！(資料照片)

<本篇與瑞穗鮮乳合作>

(中時電子報)