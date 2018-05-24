檢察官說法》上網賣安眠藥竟被警抓 我犯什麼法？

2018年05月24日 00:01 中時電子報 黃眉青

小白因患有長期失眠症狀，多次至醫院睡眠門診就醫，領有內含佐沛眠（Zolpidem）成分，藥名為使蒂諾斯膜衣錠（Stilnox Tab）安眠藥，吃不完就上網至聊天室，刊登「如果你有需要使蒂諾斯，請LINE：****帳號」，銷售安眠藥。警察在網路巡邏發現，依小白所留資訊找到他並移送地檢署偵辦。小白究竟犯了什麼罪？

●檢察官出招

依據報載，臺灣民眾安眠藥使用量1年約三億三千九百多萬粒，藥片串起來約等於一條中山高速公路加一條雪山隧道的長度，其中又以能快速入睡的「佐沛眠」成分的安眠藥達一億三千七百多萬粒佔最多。而「佐沛眠」成分的安眠藥最廣為人知的，就是藥名為「使蒂諾斯」之藥錠，其他舉凡藥名為「若平膜衣錠」、「柔拍膜衣錠」等，也都是相同成分之藥物。

國人2014年吃下將近1.4億顆安眠藥，創下歷史新高。(張立勳攝)

「佐沛眠」若經由醫師診斷後開立處方而取得，固屬合法藥物，但很多病患都不知道，其實「佐沛眠」同時也是毒品危害防制條例第2條第2項第4款所規定之第四級毒品。

小白並非合法之醫生或藥劑師，但卻利用生病就醫之便將用不完的「使蒂諾斯」藥錠上網兜售，則等同是非法在網路上販賣第四級毒品。

依據毒品危害防制條例第4條第4項規定：「製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上 十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。」

小白因為貪圖小利，上網將未用完之安眠藥兜售予不特定群眾，即屬販賣第四級毒品，依法是最輕有期徒刑「五年以上」之罪，若涉案可謂得不償失！

所以要特別提醒大家倘有使用不完之安眠藥物，請勿擅自兜售他人，以免自誤（可能犯法）且誤人（他人未經醫生診斷而用藥，可能有導致生命之危險！）。（本文由台灣司法人權進步協會會員、士林地檢署檢察官王碩志提供）

(中時電子報)