民進黨拚乾淨的煤 李富城擔憂台灣高乾旱危機

2018年05月24日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

根據中央氣象局預測，從現在到6月3日前，都看不到梅雨滯留鋒面，將創下史上梅雨最晚來的紀錄，且不排除是「空梅」。前氣象主播李富城PO文表示，「就是一個《空梅》，梅雨季變成沒雨季，鋒面是過了，很失望，滴了幾滴，就這樣走了」，並指出「高排碳就是高乾旱，再多燒一些〔乾淨的煤〕，看會旱到幾月」。

李富城為何提起〔乾淨的煤〕？民進黨政府強調「2025非核家園」施政目標，將造價二八三八億元的核四廠封存不用，核四廠內1744束核燃料，規劃成3年分8批陸續運離台灣，預計最快6月執行，形同判核四廠死刑。為填補電力缺口，民進黨政府決興建燃煤的深澳電廠，號稱使用〔乾淨的煤〕，企圖降低民眾的空污恐懼。可惜，有專家直言，台電有很多環保煤，但從來沒聽說過有所謂的「乾淨煤」，畢竟煤除了硫、氮、重金屬等，雜質是無法避免的，「所以你要買到乾淨的煤，是沒有這種東西的。」

燃煤帶來高排碳問題導致溫室氣體排放加劇，據政府單位預估今年能源部門的溫室氣體排放數字達到3千4百萬公噸，約比過去5年的年排放量多超過3百萬公噸；現在，民進黨政府捨棄核四，改建深澳燃煤電廠，溫室氣體排放數據無法降低反而拉高，除空污影響外，亦導致全球平均氣溫上升，引發冰層融化、極端天氣、乾旱和海平面上升等負面作用。

民進黨政府扛著「非核家園」神祖牌，所提台灣能源政策目標如：降低燃煤發電佔比至30％、減碳4000萬噸則紛紛跳票，令人驚懼的是民進黨政府一意孤行，變本加厲的推動錯誤能源政策。所以，李富城「再多燒一些〔乾淨的煤〕，看會旱到幾月」擔憂其來有自。

(中時電子報)