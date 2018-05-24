大學圖書館下令女生禁穿短裙 竟因男生投訴性騷

大學男生投訴性騷，學校圖書館禁止穿短裙入內。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
大學圖書館下令，嚴格執行女生裙子不得短於50公分入內。（翻攝自大陸網站）

現代女權高張，公共場所常見到露背低胸、露屁股蛋的短褲、短裙的女人趴趴走，不管是清純無敵的美少女，還是上了年紀的花甲大媽，她們敢露敢秀，不吝於秀出自己的曼妙身材，總能引來眾人的目光焦點。

日前，在中國大陸有一家大學圖書館貼出了一條告示，要求女生「不得穿背心、吊帶裙等露背裝，以及短過50公分的短褲、短裙，以及後跟不帶袢的拖鞋入圖書館館。」

公告貼出，馬上引起學生的熱議，持正面的人認為可以維護圖書館的純淨，留給一個專注的讀書環境。但是反對的人，則認為都什麼時代了，還立下這種「八股」規定，難道不怕被人笑。

現代女權高漲，從少女到大嬸，都不吝於展露自己好身材。（吳家詮攝影）

而圖書館之所以出訂這樣的規定，是因為有男學生向圖書館投訴「穿著超短裙、超短褲、露肩露背衣的女性對館內男性學者屬於性騷擾，嚴重影響了學習氛圍」。

規定引發爭議之後，圖書館及時意識到了問題所在，發佈了《讓圖書館成為我們的學習樂園》，向同學們致歉，爭議很快平息。

針對這起引起校園熱烈討論的話題，大陸《中國青年報》發表評論說，那些認為女生穿著清涼就是「性騷擾」，乃至於「影響了學習氛圍」的男生，恐怕不是真的想學習，而不過是喜歡偷瞄女生，同時心中又有根深蒂固的自大情結。

他們以為女生打扮自己就是為了給男生看，甚至是為了取悅男生。然而，這種觀念並不正確。與過去相比，生活在我們這個時代的女性能夠選擇的著裝打扮方式無疑更加多樣。隨著性別平等觀念的普及，女性正在越來越多的方面取得與男性同等的權利，因此也獲得了更加自由地展現自己個性的機會，這正是社會進步的體現。

在這樣的環境之下，如果有人還認為女性穿著清涼前衛就是為了「吸引男性」，恐怕只能顯現出他們觀念的落伍。

(中時電子報)

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