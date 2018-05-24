北農調薪 吳音寧加最少!？ 網友揭穿數字遊戲

北農總經理吳音寧在臉書公告調薪幅度：基層伙伴調幅為4.17%，中、高階伙伴調幅為3.9%，總經理調幅為2.67%。（鄧博仁攝）

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中時電子報
/綜合報導

北農調薪了，總經理吳音寧在臉書公告調薪幅度：基層伙伴調幅為4.17%，中、高階薪點伙伴調幅為3.9%，而總經理身為北農團隊的一員，調幅為2.67%。吳音寧大談「基層薪水調幅最大、往上遞減的方式調整」，暗示她調最少。不過，網友一句話「基層伙伴最辛苦，所以薪水調漲了1200多，然後他X的實習生調了5300多」，揭穿數字遊戲煙霧彈。

吳音寧指出，「為什麼會以基層薪水調幅最大、往上遞減的方式調整？我在去年到台北市議會時，便告訴議員，北農兼負農產拍賣的重責大任，團隊裡有七成，都是現場作業人員。夏天，他們在拍賣場裡汗流浹背，颱風來時也不能放假；冬天寒流來襲，其他人可以躲進被窩睡覺，現場的工作人員，再冷也要徹夜工作。」

吳音寧對「如此辛苦的市場工作，新進基層人員的基本薪資才兩萬九」大表同情，她「請公司研擬提出負責任的調薪方案」，要「給予團隊伙伴更好的待遇與保障」，並強調「是總經理該做的事。」

吳音寧言下之意是：基層人員調薪4.17%幅度最高，她才2.67%最少。有點討拍意思，但招來網友撻伐聲浪。如「員工加薪，那請問妳自己憑什麼加薪？」、「丢臉哦、還敢加薪」、或再提北農董事長陳景峻所說：舉不出吳音寧適任的理由，質問「吳音寧250萬年薪都在作什麼！」一網友則將調薪幅度改用調薪金額表示，結果基層人員加1200元、吳音寧則加5300元，4倍之多，立即揭穿吳音寧的數字遊戲，更別遑論基層人員年薪35萬與總經理年薪250萬的巨大差距。

(中時電子報)

文章來源：吳音寧臉書

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