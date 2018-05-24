老邁的F-15能否對付俄國新銳的Su-57？

F-15於1977年問世，開始雄霸空域40年的不敗歷史。(圖/波音公司)

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中時電子報

歷史悠久的F-15C鷹式戰機(Eagle figther)被譽為「世界最偉大的空優戰機」，因為40多年的服役歷史上，104場空中戰鬥當中從未被敵方戰機擊落過！然而，老化機體身可能已經接近生涯的晚年期，特別是具有匿蹤特色的第5代戰機逐漸增加之後，能否還能保留不敗威名？美國空軍也在設想，假如F-15面對俄羅斯的Su-57戰機還有多少機會。

國家利益(national interest)報導，至少在未來5年，美國空軍的F-15C機隊還無法全部裁撤，因為原本設定取代F-15的F-22A猛禽戰機，最終的製造量不到預期的一半，因此一半的F-15C戰機必須繼續服役。但是俄羅斯和中國大陸所製方的新型第五代戰機則在增加當中，使得F-15確實有可能在空中與俄國Su-57、中國大陸殲20遭遇。

Su-57具有明顯的匿蹤戰機外型，就目前數據來看，它的速度、機動性、隱身效果和電子戰能力都是俄國傾盡全力研發，可以相信它的雷達截面應該會小很多，若要有效追蹤Su-57，必須在雷達與紅外線傳感器等航電系統有所加強，這一點美國空軍是相當明白的。

F-15與Su-57是不同世代的戰機，但是戰場上仍然可能相遇。(圖/俄國空軍)

2014年，F-15C在就進行了射控雷達的再次改良，雷達提升為主動相陣列式(AESA)的APG-63/V2，一般認為主動相列式雷達比較有機會追蹤到匿蹤戰機，但是光靠雷達可能還不叾，另一個答案在於「長波紅外光譜」，目前多數匿蹤戰機並沒有隱藏紅外光譜的能力，但是F-15本身沒有紅外線傳感器，因此洛克希德馬丁公司目前正在開發新的外掛筴艙，稱為Legion筴艙，可以為F-15C提供長波紅外搜索和跟踪能力（IRST)，預計將生產超過130具。

洛馬公司的服務副總裁保羅．李蒙(Paul Lemmo)說：「安裝Legion之後的F-15，對空域的探知能力將與F-35相似。」

F-15C能夠透過主動相陣雷達與長波紅外線追蹤器的協助，能夠及早發現Su-57的行蹤，就能以AIM-120D先進中程飛彈加以獵殺，如果Su-57能避過AIM-120而倖存，那麼進入接近戰的F-15C，在對付高機動能力的俄羅斯戰機確實會有些不利。然而，F-15C也並非完全不能打接近戰，透過頭盔瞄準器與高偏軸的AIM-9X短程飛彈，仍然具有出色的纏鬥實力，在過往的美國空軍內部對抗賽中，F-15對上機動性極強的F-22，有些出色的F-15飛行員也確實擊敗了猛禽。

雖然如此，F-15C應該還是會在不久後退役，因為F-15的主翼更換計畫被取消了，所以已經沒辦法像過去那樣，以最大的機動性飛行。但是鷹迷們也不用難過，因為對地攻擊型的F-15E打擊鷹(Strike Eagle)還沒有退役的計畫，未來的天空還是會有老鷹在飛行。

(中時電子報)

文章來源：How an Old F-15 Just Might Kill Russia's New Stealth Su-57 in a 'Dogfight'

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