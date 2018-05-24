獨／「大小姐」吳兆絃淚崩談初戀 還沒走出情傷

2018年05月24日 01:52 中時 洪秀瑛

吳兆絃。（蘇蔓攝）

笑容甜美。（蘇蔓攝）

吳兆絃說自己還在努力瘦身中。（蘇蔓攝）

念高二的吳兆絃，考慮大學念戲劇或英文科系。（蘇蔓攝）

吳兆絃在路上常被搭訕。（蘇蔓攝）

吳兆絃身邊有不少追求者。（蘇蔓攝）

葉全真劇中飾演模範母親，對小孩要求完美。（公視提供）

曾是兒童團體「大小姐」出道的吳兆絃，現在已是17歲高二生，長得亭亭玉立，臉蛋像可愛洋娃娃，她重回圈子拍新戲《你的孩子不是你的孩子－必須過動》，劇中飾演葉全真的女兒。拍攝當時她自我要求高，導演陳慧翎又追求完美，讓她壓力大到曾在外景現場情緒失控崩潰，「我眼淚像瀑布一樣，淚水還滴到打光板，拍戲第1天就受到震撼教育」。

吳兆絃8歲時和愛子組「大小姐」入行，後來各自在學業努力，她在台中念高職，愛子日前剛參加國中會考，吳兆絃還特地到學校幫愛子打氣。吳兆絃童星時拍過戲，國二時參加《你的孩子》劇組試鏡，當時角色已確定，不料劇組1年後才開拍，劇組安排她上表演課，她卻意外發現身邊多了一位15歲小女生和她爭演「若娃」這個角色，她說自己當時默默在心裡想說一定要拿出最好表現，終於如願爭取到角色、沒被換角。

提到那場崩潰的戲讓她印象深刻，她說當時劇組在山洞取景，山洞裡有很多蝙蝠，自己被嚇得全身僵硬，但那場戲要表現出恐懼、緊張，她完全演不出來，NG了10多次，導演最後停機要她休息，狠罵她：「給妳上那麼多表演課，不是給妳來這裡浪費時間的。」她聽完快噴淚，後來一場背對鏡頭的戲，劇本沒要她哭，自己卻哭得唏哩嘩啦，事後還找同學訴苦宣洩。

她在廁所內也有一場哭戲，拍戲當下哭不出來，副導跟她說了幾句話，她一想到從開拍到最後，自覺沒把角色詮釋得很好，壓抑情緒突然爆發，終於逼出淚水，「因為角色的內心太難了解，戲裡媽媽給我的壓力是我從沒體會過的，對菜鳥的我來說，我想把角色呈現角色的內心，但壓力真的很大」，她說那種「覺得自己什麼都做不好」的心情其實就跟角色「若娃」一樣，被大家笑稱原來拍完才入戲。

她劇中有幾場要表現出過動兒的情節，包括暴怒、對老師大小聲、跳樓、拿美工刀等，她坦言10歲的親弟弟剛好就是個輕度過動兒，她拍戲時特別拿弟弟的經驗演出，一說完，笑說「我不小心爆弟弟的料了」。

劇中有句經典台詞是「活得丟臉比死還痛苦」，她說自己還沒有這種痛苦經歷，她邊說邊苦思「怎樣算丟臉？」想了很久，經紀人在旁說，其實私底下的吳兆絃個性大剌剌，小時候在舞台上表演，跳舞跳一跳，鞋子飛出去，笑一笑也就過了，對自己在台上出糗並不在意。

對什麼事比較糾結？吳兆絃說，國一時候暗戀的男生被閨蜜追走，讓她很傷心，心裡像插了刺，畢業後就和那位閨蜜斷聯，知道他們還交往？她露出天真表情說「他們後來分手了呢」。原來她對感情的事最糾結，也分享高一初戀對象是學長，兩人談1年感情，因為價值觀不同，加上常因為一點小事吵架，分手至今仍讓她難過，激動得紅著眼眶說：「這問題就先回答到這裡，不然我會崩潰。」還沒走出情傷。

她戲裡被媽媽葉全真強逼課業，坦言家裡也有虎媽，但管教方式不同，「媽媽對我的要求比我自己還高，她要求對人要有禮貌，不聽話會罵、會打，我頂嘴的時候，最嚴重是拿衣架打，小時嚴格對小孩真的比較好，現在很感謝那些在背後不斷鞭打我的人」。她說媽媽現在很尊重她，雖然會定位她的手機，有次她在學校，手機定位卻是百貨公司，媽媽還擔心得打電話問老師，知道媽媽其實是為她的安全著想。

公視《你的孩子不是你的孩子》7月7日起，每周六晚上9點播出， 「必須過動」單元於8月4日播出。

(中時 )