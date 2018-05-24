越捷航空加碼一百萬張越南國內航班零元機票

2018年05月24日 03:55 工商 張佩芬

越捷航空今年度最大的馬拉松式促銷活動，繼本月初兩百萬張所有航點零元起機票之後，昨（23）日起至5月25日止加碼100萬張包含所有越南國內航班的機票，機票使用期限為2018年8月20日至12月31日。

越捷航空長期實施的零元機票，是以總乘客數的一成左右機位用來促銷，公司高階表示，這些乘客提高了公司的載客率，並不影響公司獲利，卻讓更多人可以來體驗越捷的服務，未來可成為越捷的常客。零元機票不含稅及手續費，國定假日不得搭乘。

越捷航空是目前往返台越最多航班的航空公司，提供兩地旅客更便捷的交通選擇；現今往返台越航班包含台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北/高雄—河內。除此之外，越捷六月即將新增台中往返河內的直航服務，趕在暑假前夕，讓更多人到越南享受美好假期。

國人想要到越南各大城市旅遊，例如大叻、會安、順化、峴港和富國島體驗當地文化和風情，皆可搭持越捷從台灣直飛胡志明市及河內的航班轉機。

促銷機票的黃金時段為下午13至15時（台灣時間）於越捷官網：www.vietjetair.com、臉書專頁：www.facebook.com/vietjettaiwan點選「訂票」訂購，票價可透過 Visa、MasterCard、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

致力於成為「消費型航空（Consumer Airline）」，越捷是一家開拓性的航空公司，持續開通新航線、添購全新飛機、投資現代科技，以最優惠的價格提供最高品質的服務、附加產品和美好的飛行體驗，也以各種驚喜促銷與娛樂活動深受許多人的喜愛。

(工商 )