5／24三大報頭條要聞

2018年05月24日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●英國《金融時報》9日刊登「國民黨放棄親中立場」，遭外界質疑國民黨兩岸政策立場鬆動。不過，國民黨主席吳敦義22日出席黨中央宗教事務委員會第一次工作會議提到，《憲法增修條文》「最終目的是國家統一為原則」，現階段則可以全面改選「自由地區」（台澎金馬）立法委員。罕見以引述憲法方式，對「統一」清楚表態，跟過去模糊帶過截然不同，是否意味國民黨檢討修正兩岸論述，引發關注。

●台大校長遴選陷「綠色恐怖」！台大校長遴選會委員傳出被台北地檢署約談，整個過程沒有任何書面通知，僅電話通知，昨有遴委證實確有其事，並坦言「大家都很恐懼」。對此，台大教授憤怒地說，台灣已愈來愈不像民主國家，「真是無法想像演變到這樣的局面」；國民黨立委則抨擊北檢猶如「東廠」。

●川金會是否舉行暗潮洶湧！美國總統川普不滿北韓領導人金正恩反覆不定，揚言6月12日在新加坡的川金會很可能延期甚至取消。他還暗示，北韓態度轉變可能是北京在背後下指導棋。並稱大陸國家主席習近平是「世界級的撲克高手」。一般認為，川普這樣說有兩個用意，一是要北京為川金會順利舉行負責，另一個是希望北京幫忙。

●沖之鳥是「島」還是「礁」，蔡政府上任後始終態度曖昧。海洋委員會主委黃煌煇昨首赴立院內政委員會報告，面對立委質詢沖之鳥爭議，他明確表態「沖之鳥是礁」，還強調「年紀大了不會換腦袋」，直率態度被立委直讚「有Guts」。

◎旺報

●國民黨主席吳敦義提到「憲法增修條文的最終目的是國家統一」，外界認為向來在兩岸立場上保守的吳敦義，終於向台獨宣戰。大陸涉台學者認為，吳敦義的說法只是「政治陳述」，中性的描述對憲法的理解；兩岸可藉由簽署「和平協議」，確保台灣可維持現有制度，消除台灣民眾對統一的疑慮。

●美國在台協會（AIT）內湖新館將於下月落成，針對美方會派何種層級官員出席，外交部長吳釗燮23日表示，美方要到最後一刻才會告知。即將舉行的川金會，可能會影響美方派官員來台的層級。

●媲美美國伯克級驅逐艦、大陸首艘自製的055型萬噸驅逐艦於去年下水後，已於16日拖離上海江南造船廠，顯示近期即將展開海試。但陸媒指出，除了055首艘艦即將海試外，055型2號艦也已於4月底在上海下水進行艤裝作業，而在大連造船廠的055型3號、4號艦也有望在一個月內接連下水艤裝。

●近日，大陸中央電視台某軍事節目報導解放軍蛙人部隊在某海域展開「斬首行動」的協同演練。蛙人們能在戰鬥開始時就對敵方的「大人物」開展精確斬首，可以說，戰鬥還沒開始，其實就已經結束了。

◎工商時報

●大陸的半導體廠在未來2～3年內將陸續完工投產，成為半導體矽晶圓的最大需求來源。半導體矽晶圓大廠台勝科昨（23）日評估，以去年（2017）作為基礎來看，預計到了2020年市場需求將會大幅成長35％，而今年度的矽晶圓報價將成長兩位數以上，明年還要繼續向上。

●三三會6月20日將進行全面改選，現任會長江丙坤屆滿卸任，若無重大意外，新會長已有共識將推舉現任副會長許勝雄接任，江丙坤則退而不休，將擔任最高顧問一職，繼續扮演台日企業合作的推手。

●經濟部統計處昨（23）發布4月工業生產統計，台積電營收夠力，帶動積體電路業成長35.76％，增幅創下近一年半來新高，連帶地4月工業生產指數、製造業生產指出雙雙刷新歷年同期新高。其中，工業生產指數為102.94，年增8.53％；製造業生產指數103.52，年增9.07％。

●台灣怎麼了？從國際角度觀察台灣這一年來的表現，只有「退步」一詞可形容。瑞士洛桑管理學院23日公布2018年《IMD世界競爭力排名》，台灣在總體表現排名17，較過去兩年的14退步3名，是2009年來最差排名，甚至首次輸給連年排名跳級的中國大陸，中國大陸從去年的第18，今年排名急升至第13，在亞洲排名第3位，僅次於香港、新加坡，台灣因此掉到亞洲第4。

(中時電子報)