川金會 王毅：抓住和平 創造歷史 現在就是機會

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中國大陸國務委員兼外長王毅今天在華府表示，大陸堅定支持美朝領導人會晤。他想告訴美方的是，若想解決問題、換來和平、創造歷史，現在就是機會。

王毅結束訪問阿根廷回大陸途經華盛頓與美國國務卿蓬佩奧舉行會晤，雙方並在會談結束後舉行共同會見記者。王毅表示，他和蓬佩奧就當前各方最關注的朝鮮半島核問題交換了意見。

至於川金會是否會順利舉行，王毅表示，陸方當然希望川普總統和北韓領導人金正恩的會談，可如期舉行，並希望可談出成果。

王毅指出，他認為現在已具備了必要條件，他要告訴美方的是若想，「解決問題」、、「換來和平」、創造歷史」─現在就是機會。

王毅在記者會前致詞也指出了中國大陸對朝鮮半島北韓問題的看法表示，陸方堅定致力實現半島無核化立場決不會改變；陸方同時認為，在推進半島無核化進程中，有必要適時解決北韓的合理安全關切。隨著無核化目標的實現，應建立起長期，有效的半島和平機制。

他表示，陸方堅定支持美朝領導人舉行會晤，認為美朝領導人直接接觸對話，是解決半島核問題的關鍵，「我們期待這次會晤能夠如期舉行並取得成功。」

王毅說，陸方認為，川普和金正恩有能力，也有智慧做出正確決斷，為半島帶來和平，為世界帶來好消息。

王毅並強調，中國大陸堅定履行自身應盡的國際責任，將繼續全面和嚴格執行聯合國安理會各項涉朝決議，努力維護半島的和平與穩定。

(中時 )

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