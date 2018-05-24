50歲以上討厭柯P的原因？網稱除了敬老金還有...

2018年05月24日 08:05 中時電子報 謝雅柔

四年前台北市長選舉，政治素人柯文哲靠著年輕人支持過關，至今仍吃定年輕人這塊族群。有網友問及「50歲以上不分藍綠討厭柯P的原因?」其中有名網友認為柯P砍除敬老金是主因，不過也有網友說老人看政治的方式，就是選自己同溫層的報紙、電視和政論節目，而柯P這四年在這些媒體上的形象起伏，基本上跟老人民調變化絕對一致。

台北市長柯文哲上任後，大刀一揮砍掉重陽敬老金，只剩中低收入戶可領1500元、99歲以上人瑞可領1萬元，其餘無資格。柯在執政3周年首長策勵營，也再度談到重陽敬老金。他說，每個縣市都在發重陽敬老金，是不對的，那就是直接買票、討好選民；他並強調，台北市絕不會發放重陽敬老金，重新檢視整體老人福利系統才是首要之務。

對於網友問及「50歲以上不分藍綠討厭柯P的原因?」，有名網友說柯文哲上台後馬上砍除1500元敬老金，還說這是買票，只為了讓年輕人爽，滿足年輕人所謂的社會公義，要怎麼指望50歲以上的人不討厭？該網友說如同蔡英文上台後，馬上砍七天假，得罪年輕勞工，日後不管蔡英文再說什麼「最軟的一塊」、「調高基本工資」、「鼓勵企業加薪」，請問年輕人還能回心轉意挺民進黨？

該網友說，柯P確實不操弄「藍綠對立」，柯P操弄的是「世代對立」，他直言「操弄世代」的格調，其實也沒有比「操弄藍綠」高尚多少。這番言論也被其他網友批「一個叫做兌現政見，一個是騙票」、「柯文哲並沒有承諾不砍，拿蔡英文勞資政策來對比是？」

也有網友認為，有些年長者套用過去政治生態，本身就有對政治人物有既定期待的形象，對該網友來說，柯P就不會是一位「得人緣」的政治人物，有很多年長者會選擇勝文也許是他的乖乖的看起來得人緣，至少不會假鬼假怪。也有網友說老人看政治的方式，就是選自己同溫層的報紙、電視和政論節目，看柯P這四年在這些媒體上的形象是如何起伏，基本上跟老人民調變化絕對是一致的。

(中時電子報)