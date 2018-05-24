50歲以上討厭柯P的原因？網稱除了敬老金還有...

台北市長柯文哲。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

四年前台北市長選舉，政治素人柯文哲靠著年輕人支持過關，至今仍吃定年輕人這塊族群。有網友問及「50歲以上不分藍綠討厭柯P的原因?」其中有名網友認為柯P砍除敬老金是主因，不過也有網友說老人看政治的方式，就是選自己同溫層的報紙、電視和政論節目，而柯P這四年在這些媒體上的形象起伏，基本上跟老人民調變化絕對一致。

台北市長柯文哲上任後，大刀一揮砍掉重陽敬老金，只剩中低收入戶可領1500元、99歲以上人瑞可領1萬元，其餘無資格。柯在執政3周年首長策勵營，也再度談到重陽敬老金。他說，每個縣市都在發重陽敬老金，是不對的，那就是直接買票、討好選民；他並強調，台北市絕不會發放重陽敬老金，重新檢視整體老人福利系統才是首要之務。

對於網友問及「50歲以上不分藍綠討厭柯P的原因?」，有名網友說柯文哲上台後馬上砍除1500元敬老金，還說這是買票，只為了讓年輕人爽，滿足年輕人所謂的社會公義，要怎麼指望50歲以上的人不討厭？該網友說如同蔡英文上台後，馬上砍七天假，得罪年輕勞工，日後不管蔡英文再說什麼「最軟的一塊」、「調高基本工資」、「鼓勵企業加薪」，請問年輕人還能回心轉意挺民進黨？

該網友說，柯P確實不操弄「藍綠對立」，柯P操弄的是「世代對立」，他直言「操弄世代」的格調，其實也沒有比「操弄藍綠」高尚多少。這番言論也被其他網友批「一個叫做兌現政見，一個是騙票」、「柯文哲並沒有承諾不砍，拿蔡英文勞資政策來對比是？」

也有網友認為，有些年長者套用過去政治生態，本身就有對政治人物有既定期待的形象，對該網友來說，柯P就不會是一位「得人緣」的政治人物，有很多年長者會選擇勝文也許是他的乖乖的看起來得人緣，至少不會假鬼假怪。也有網友說老人看政治的方式，就是選自己同溫層的報紙、電視和政論節目，看柯P這四年在這些媒體上的形象是如何起伏，基本上跟老人民調變化絕對是一致的。

(中時電子報)

民進黨的決定 港媒稱將創選舉歷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。