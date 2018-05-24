台灣人熱衷的9種「省錢小確幸」 竟讓人命都沒了

2018年05月24日 08:31 中時電子報 簡怡欣

吃到飽的消費方式讓民眾從中獲得成就滿足，用負擔得起的「少量金額」狠撈一餐、佔到餐廳便宜的感覺，比大吃一場的飽足感更爽快。（本報系資料照）

前陣子電信業掀起全民499之亂，雖然三大業者事後挨罰60萬到200萬不等，卻也暴露出台灣民眾的「排」、「搶」、「凹」、「撿」消費習慣，精打細算、貪小便宜，就為了生活中的「省錢小確幸」。不過，小確幸背後也帶來慘痛教訓，甚至「遊覽車便宜到『翻』」，讓台灣人命都沒了。

精打細算與貪小便宜僅有一線之隔，網路溫度計統整出9種台灣人熱衷的「省錢小確幸」，包括「電信門號跳來跳去」，看似好像省不少錢，可是實質上所謂的高CP值，還是耗費許多的時間和金錢；「吃到飽就是賺」，緊抓民眾「想擁有更多」的心理，讓人從「沒有選擇」到「有能力與權力選擇」，變成物質的主人，狠撈一餐、佔到餐廳便宜的感覺。

不當行銷掀衛生紙搶購亂象 公平會對大潤發重罰350萬元。圖／本報資料照片

「超愛買廉航機票」或許機票便宜，但額外的不確定因素也是隱形成本，有時候反讓人付出更多；「民生漲價很無奈」，近期衛生紙之亂就是最顯著例子，連帶影響人們的金錢觀與使用心態；「好市多，好事特別多」，美式賣場以低價提供高品質的商品，深受台灣民眾喜愛，但回過頭思考，是真的需要這麼大量的囤貨，還是僅僅貪心作祟？

「臉書抽獎」引來一堆專門在臉書上到處抽獎殭屍帳號，為了小獎品，花時間養帳號；「團購腦波弱」，好康道相報加上折扣或免運因素，成為台灣人茶餘飯後的熱門活動；「買菜必拿蔥薑蒜」，凹不到還會變臉怪罪老闆不會做人。

「便宜」是讓台灣人掏出血汗錢最好的關鍵字，開心省下一筆旅費，卻絲毫不知道自己省掉哪些東西，比如說車子的品質安全、行程的素質，近年爆發多起的遊覽車出遊意外，「遊覽車便宜到『翻』」，卻很少人追究荒謬的低價行程大賣原因，不也是台人「一分錢想買十分貨」所造成惡性循環嗎？

(中時電子報)