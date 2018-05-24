NBA》勇士告急！小AI與浪花弟G5上場存疑

2018年05月24日 08:49 中時電子報 黃及人

《ESPN》記者史皮爾斯24日報導，「小AI」伊戈達拉(左腿外側撞傷)、「浪花弟」克雷湯普生(左膝拉傷)都不確定能在明天西區冠軍賽第5戰上場，這對喪失主場優勢的勇士來說，無疑是天大噩耗，目前兩隊打成2比2平手。

伊戈達拉在西區冠軍賽G4並未上陣，造成勇士無法派出最擅長的「死亡五小」陣容應戰，無奈中止季後賽主場16連勝，更糟的是，克雷湯普生G4才打沒多久，就因左膝傷勢退場治療，就算重新回到場上，狀況也不太理想。

「伊戈達拉感覺好多了，克雷湯普生的移動也沒問題，兩人都有可能在G5出賽，現在還要一些時間觀察，」勇士總教練科爾表示，「輸掉G4之後，昨晚我睡得並不好，因為我一直責怪自己，有些事情原本可以做得更好。」

勇士總管邁爾斯也在觀察克雷湯普生狀況後表示，「當他走進休息室檢查，他順利通過每項測試，更說不出自己哪裡痛，我們讓他跑動一下，發現可能是肌肉拉傷，這是個好消息，然後他就自己回到球場繼續打，他應該沒事。」

可是克雷湯普生明顯受到膝傷影響發揮，他在G4最後投13中4，含三分球投5中2，只拿10分，如今僅短暫休息1天，加上飛到休士頓的勞累，就算湯普生能打G5，他的狀態恐怕很難調好，這對勇士無疑是個噩耗。

(中時電子報)