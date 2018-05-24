原住民女子為發想！《激‧擊》音樂會今夏奏名曲

2018年05月24日 08:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

原住民女子紡織為發想，林京美譜寫〈微光〉、伯恩斯坦的〈康地德〉為序曲奏出美妙交響樂！今夏喜愛音樂的樂迷有福了！睽違11年，台灣音樂界兩大金字招牌－台北市立交響樂團（TSO）與朱宗慶打擊樂團（JPG）將再度攜手，進行《激‧擊》音樂會全台巡演，共演大型擊樂重奏協奏曲，為打擊樂與交響樂之合作展開新局面！

TSO團長何康國表示，《激‧擊》，「激」指的是激盪，「擊」代表打擊樂團。《激‧擊》音樂會，匯集了台灣本土優秀作曲家與兩大頂尖演出團隊，藉由藝術能量的激盪，將在地文化發揚至國際。

在TSO以伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的〈康地德〉序曲為《激‧擊》音樂會揭開序幕後，全場共將演出四首分量十足的大型擊樂重奏協奏曲，其中包括兩首由李哲藝、林京美兩位國人作曲家為本次演出量身打造的全新委託創作世界首演，以及兩首國際名家廣受歡迎的作品。

委託李哲藝所創作的〈六六大順〉，乃是寫給六位打擊樂演奏家與管弦樂團的協奏曲，當中，每位擊樂演奏者皆須演奏六項打擊樂器，是故取名〈六六大順〉，樂曲在配器與每位音樂家的搭配上極具挑戰性，而曲名更充滿了喜慶意味，對於明年將滿50週年的TSO，以及前年方過30週年慶的JPG，不啻是一種歡慶與祝福。

另一首委託創作、世界首演之曲目〈微光〉，為林京美所譜寫。〈微光〉主要旋律動機來自原住民泰雅族歌曲〈泰雅女子〉，原曲是描繪女子紡織之意象，衍伸到新創作品中，則述說遭逢困境時，人的堅毅信念就像道微光，指引人們破除阻礙，編織未來的希望與夢想。

除此之外，藉著這次難得的機會，TSO和JPG特別挑選了著名打擊樂家暨作曲家齊戈維契（Nebojša Jovan Živković）的二重奏協奏曲〈癡迷〉，以及賈夫樂普（Jan Järvlepp）的〈破銅爛鐵〉協奏曲來共同演繹，以饗愛樂者。〈癡迷〉描寫兩個相愛的人多姿多采的相處，〈破銅爛鐵〉則是由五位獨奏者，用生活中可回收的廢棄物品當成樂器來演奏，各具特色的作品，展現出擊樂協奏曲的獨特魅力和豐富潛能。

本場音樂會特邀擊樂背景出身之匈牙利指揮多蒙寇斯‧黑亞（Domonkos Héja）擔綱，黑亞具有豐富的樂團與歌劇院指揮經驗，除了正統的交響曲與歌劇，他也熱中指揮當代音樂。身為節奏迷的他，在指揮事業發光發熱的同時，也從未減低對打擊樂的熱愛，更為了演出本次《激‧擊》音樂會，放棄其他邀約，足見黑亞對本次演出之濃厚興致與高昂期待。

(中時電子報)