以國安為由 川普擬對進口汽車課25％額外關稅

2018年05月24日 08:54 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，白宮（White House）高層相關消息傳出，看似有意趨緩中美貿易戰的美國總統川普（Donald Trump），正考慮以國家安全為由，對未來從海外進口的汽車，增課25%的額外關稅。

目前已確認，川普要求商務部（Commerce Department）對外國進口車輛啟動「232條款」（Section 232）調查，一旦發現該貿易有涉及國家安全影響，將可採取高額關稅管制手段。路透社認為，這次的條款雖非針對中國大陸，以歐盟、日本、墨西哥和加拿大等美國汽車主要來源地為主；但一直不滿大陸對進口車輛採高關稅一事不滿的川普，日前也與習近平商議，未來可望將關稅從現行的25%、大舉調降至15%。

Big legislation will be signed by me shortly. After many years, RIGHT TO TRY and big changes to DODD FRANK. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月23日

而一如往常地，川普似乎也透過推特透露了蛛絲馬跡，「對我們偉大的美國汽車工人來說，不久後將有重大好消息出現！尤其當這數十年，你們的工作大量流失到海外之後，（政府）讓你們等待太久了。」但《華爾街日報》（WSJ）也提醒川普政府，使用額外關稅「懲罰」貿易夥伴，勢必繼中國大陸之後，再次掀起對立和衝突，對美國自身的汽車製造業並不一定有好處。

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月23日

當初剛剛上任的川普，就曾威脅豐田（Toyota）、現代（Hyundai）等外國車廠「輸誠」，為保有當下優惠的條件，紛紛宣布在美國本土擴廠增資，一度讓美國汽車製造業再度發光發熱。但如今的懲罰性關稅條款，不但會影響雙邊和多邊關係，似乎也嚴重違反世貿組織（WTO）的架構。川普這個「新想法」，未來是否又會掀起全球對立，也讓各國政府與產業相當緊張。

(中時電子報)