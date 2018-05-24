高鐵端午節爆停駛危機　逾70名員工擬依法休假

高鐵員工抗議，工作10多年，只因請育嬰假，就無法調薪。（翻攝中時電子報臉書）

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中時電子報
、陳怡如

高鐵端午節爆停駛危機。為抗議請育嬰假影響調薪，100多名台灣高鐵工會會員今在股東會場外舉牌抗議，並表示已有500多名員工聯署抗議。據了解，目前至少有7、80名列車長和服勤員表達端午節將依法休假，讓高鐵面臨有車開不出的窘境。

台灣高鐵工會今赴股東會場外舉牌抗議。（翻攝中時電子報臉書）
台灣高鐵工會今赴股東會場外舉牌抗議。（翻攝中時電子報臉書）
台灣高鐵工會今赴股東會場外舉牌抗議。（翻攝中時電子報臉書）

台灣高鐵工會表示，近三年來因請育嬰假無法調薪的員工約有100多人，每個月薪資約少幾百到幾千元。至於，端午節會有多少人依法休假，工會代表稱，這要視人意願，工會並不清楚。

因請育嬰假無法調薪的李小姐說，在公司服務10多年，好不容易今年終於等到公司加薪，但卻因為請育嬰假，無法調薪，把她過去10多年的付出全部抹滅。

同樣也請育嬰假的汪小姐說，因為無法調薪，薪水甚至比新進員工還低，政府鼓勵生育，但高鐵卻懲罰停職育嬰的員工，高鐵自詡幸福企業，但如此做法還談什麼幸福。

台灣高鐵說，調薪時對於育嬰留停員工的調薪幅度採取從寬措施；若育嬰留停員工前一年度全年在職時間達183天、即超過半年，公司在次年度實施調薪時，該員工即可享與全年在職員工相同之的薪額度；若因育嬰留停以致前一年度在職天數未滿183天，則調薪時亦可依前一年度在職天數佔183天之比例，乘以全年調薪總額，作為復職後的調薪額度。

(中時電子報)

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