一則藍綠兩黨的本土笑話 網友看著看著就哭了

圖為蔡英文總統（右）與行政院長賴清德（左）。（總統府提供）

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中時電子報

PTT有位W網友在回應一篇「兩兆風電果然沒讓人失望 又0%了！！」的文章時，講了一則台灣本土笑話，看完後其他網友表示「讓人想哭的笑話」、「用老哽的笑話舖陳目前的處境，令人莞爾」、「我越來越相信民進黨早30年執政，我們連竹科都做不起來」但也有網友反駁「還沒蓋好的風電能發電？」

網友笑話：

民進黨有天跑去國民黨家，四處看了一下，民進黨驚訝的說：你收入又沒有那樣多，為什麼家裡能夠這樣奢華呢？

國民黨把民進黨帶到窗戶邊，指了指遠處的橋，看到那座橋沒有？這座橋的十分之二在這屋，所以這屋當然漂亮。

後來國民黨跑去民進黨家，四處看了一下，國民黨驚訝的說：你黨產比我還少，為什麼比我家還奢華！

民進黨把國民黨帶到窗戶邊，指了指遠處的發電風扇，看到發電量了沒有？國民黨說：沒有啊，沒有發電啊！民進黨說：嗯，這就對了。

看完後，有網友痛批「可憐，2兆都還沒花，就在0%帶風向」、「真的是帶風向 兩兆風機根本還沒蓋好」。

但多數網友認為「笑完就哭了」、「好可悲的笑話」、「2兆拿來蓋借東風的祭壇比較快」、「兩黨都是垃圾」、「電力0%，台灣價值100%，這兩兆值得了」、「哈哈！還沒蓋好XD，講的好像蓋好了0％風電就要變100％啦！」「蓋好就會有風逆？真的是他X神邏輯，難怪只能絕食」、「沒發電那？花掉的預算跑去哪裡了？」、「沒風就再花十兆蓋電風扇啊還要人教喔」。

(中時電子報)

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