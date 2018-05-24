查高中生赴陸念大學 調查局挨批「視為去投敵嗎」

台生到大陸讀大學成風潮，傳建中校長徐建國遭到調查局等政府單位關切。（圖為建國中學/資料照）

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中時電子報
/綜合報導

高中畢業生申請赴陸就讀人數暴增不是新聞，近日卻驚傳武陵高中與建中校長接到調查局與教育部電話「關切」，要求說明，調查局對此回應，只是為了瞭解陸方的「對台31措施」。前國民黨立委孫大千表示，教育部官員主動進行了解，分內之事；但是，這和調查局又有什麼關係啊？調查局是把這些高中學生都視為是去「投敵」了嗎？

最近，建中和武陵高中校長因為幫畢業生寫推薦信到大陸升學、以及發表有關台生赴陸求學的相關言論，雙雙受到檢調關切。建中校長徐建國今年幫70多位畢業生寫大陸大學申請推薦信，這個數量是去年的3倍。而桃園第一志願武陵高中，今年有47人申請大陸大學，是去年的5倍，其中不乏保送台大物理系學生選擇申請就讀北京大學。昨天上午更驚傳，宜蘭高中今年僅有一名畢業生申請赴陸，卻也遭教育部關切。

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孫大千今日臉書PO文指出，針對近年來高中畢業生紛紛申請赴大陸就讀大學這件事，教育部官員主動進行了解，若是為了改善台灣的高教品質，提升大學的競爭力和吸引力，尚在情理之中，也是分內之事。但是，這和調查局又有什麼關係啊？調查局是把這些高中學生都視為是去「投敵」了嗎？還是認為這些高中校長都在「為敵宣傳」呢？

針對校長遭到教育部、調查局人員關切事件，調查局輕描淡寫回應，只是為了瞭解陸方的「對台31措施」。但有建中學生在臉書開罵「台灣教育就是爛啊！畢業只能領22K，寫推薦函有錯嗎？」

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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